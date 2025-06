Virtimo AG zieht positive Bilanz zum Start der Web API für den 24-Stunden-Lieferantenwechsel

Neue Web-API-Schnittstelle im Cloud-Service VICOS automatisiert den Datenaustausch und senkt die Betriebskosten

Berlin, 25.06.2025 | Als führende Anbieterin von Services für die Energiewirtschaft hat die Virtimo AG die neue Web-API-Schnittstelle inklusive Verzeichnisdienst für zahlreiche Mandant:innen erfolgreich auf dem Virtimo Communication Service [VICOS] produktiv gesetzt. Die Implementierung ermöglicht einen hochautomatisierten, nahezu in Echtzeit ablaufenden Datenaustausch und erfüllt damit die Anforderungen an den seit dem 6. Juni 2025 vorgeschriebenen 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Die neue Schnittstelle ergänzt bestehende Kommunikationsprotokolle wie AS4 und trägt wesentlich zur weiteren Digitalisierung der Marktkommunikation bei.

Hintergrund ist die umfassende digitale Transformation der deutschen Energiewirtschaft, bei der insbesondere die Beschleunigung und Vereinfachung marktübergreifender Prozesse im Fokus steht. Der 24-Stunden-Lieferantenwechsel – eine zentrale Vorgabe der Bundesnetzagentur [BNetzA] und des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft [BDEW] – verlangt nach einem deutlich schnelleren und präziseren Datenaustausch zwischen allen Marktpartner:innen. Weitere Anwendungsfälle, etwa für Steuerungshandlungen innerhalb des Universalbestellprozesses, werden den Einsatz der Web-API-Technologie konsequent erweitern.

„Die erfolgreiche Implementierung und Produktivsetzung unserer Web-API-Schnittstelle in Kombination mit dem Verzeichnisdienst ist ein entscheidender Schritt, um den aktuellen und zukünftigen Anforderungen gerecht zu werden und die Marktkommunikation auf ein neues Level zu heben“, sagt Dr. Nikolai Paßler, Consultant bei Virtimo, verantwortlich für die Entwicklung der neuen Web API in VICOS.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kund:innen und Partner:innen mit VICOS einen hochverfügbaren Service anzubieten, der nicht nur die sich stetig ändernden, regulatorischen Vorgaben erfüllt, sondern auch eine signifikante Effizienzsteigerung und mehr Flexibilität im täglichen Betrieb ermöglicht.“ ergänzt Linda Naujokat, Sales bei Virtimo.

Die neue Web-API-Technologie wurde entwickelt, um den steigenden Anforderungen im Energiemarkt gerecht zu werden. Durch den hohen Automatisierungsgrad werden manuelle Eingriffe stark reduziert – für effizientere Abläufe und geringere Betriebskosten. Die Schnittstelle ist hoch skalierbar, lässt sich flexibel an wachsende Datenvolumina anpassen und integriert sich nahtlos in bestehende IT-Systeme. Ein weiterer Vorteil liegt in der Sicherheit: Die Nutzung zertifikatsbasierter Kommunikation aus der Smart-Meter-PKI sowie die Speicherung in Security-Modulen sorgen für ein deutlich höheres Schutzniveau gegenüber früheren Protokollen. Nach erfolgreichem Test mit Pilotkund:innen steht die Web API nun allen Mandant:innen des Shared Services VICOS als Erweiterung zur Verfügung.

Die Virtimo AG ist Softwareherstellerin und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2010 arbeiten heute rund 120 Expert:innen für Virtimo in den Themenfeldern Softwareentwicklung, Consulting, Digitale Transformation, Systemintegration, Prozessautomatisierung, Cloud Services sowie der Konzeption und Umsetzung fachspezifischer Applikationen. Besonderes Augenmerk legt Virtimo auf die IT-Sicherheit, die sich als integraler Bestandteil durch alle Themenfelder und Prozesse zieht. Der Branchenschwerpunkt liegt in der Energiewirtschaft, darüber hinaus ist Virtimo für Kund:innen der Bereiche Automobil, Technik, Versicherungen und Handel tätig.

