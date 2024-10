„Erfolgsgeschichten“ – Eventagentur Passepartout zieht positive Bilanz im Bereich Jubiläen

Zum Anfang des letzten Quartals des Jahres 2024 kann Passepartout bereits jetzt auf ein äußerst erfolgreiches Jahr zurückblicken – insbesondere was den Bereich Jubiläumsveranstaltungen betrifft.

Bis Ende September hat das Passepartout Team um Thorsten und Tristan Kalmutzke acht Jubiläen unterschiedlicher Größenordnungen für Neu- und Bestandskunden geplant und umgesetzt. Mit Fokus auf den gehobenen Mittelstand hat sich Passepartout damit m Laufe der Jahre zu einem der Marktführer in dem Bereich positioniert



Laut Tristan Kalmutzke, Mitglied der Geschäftsführung Passepartout, sei das Erfolgsrezept, das intensive Hineindenken in und das große Verständnis der jeweiligen Kundenwelt und der Unternehmensgeschichte: „Ein Feedback, das uns im Nachhinein immer wieder von unseren Kunden zurück gespielt wird. Überzeugen können wir mit unserer Expertise, die wir seit Beginn unserer eigenen Geschichte ausgearbeitet, gefestigt und bewiesen haben.“



Insbesondere im Bereich Unternehmensjubiläum könne man nicht auf Standards zurückgreifen, da jeder Firmengeburtstag für sich einzigartig und persönlich sei, was unter anderem daran erkennbar wäre, dass sich hier die Geschäftsführer, Vorstände und Inhaber sehr stark mit einbringen würden. Die Range der von Passepartout umgesetzten zum Teil mehrtägigen

Jubiläumsveranstaltungen in diesem Jahr reichte von 300 bis weit über 2.000 Gäste

aus unterschiedlichen Branchen. Von unter anderem einem bekannten

Medizingerätehersteller, über unterschiedliche Banken, einer großen Anwaltskanzlei,

einem Backwarenhersteller und zuletzt einem Unternehmen für den Bau von

Wassertankstellen und Rohrsysteme war alles dabei.



„Seit nunmehr 25 Jahren haben wir uns nie auf eine bestimmte Branche fokussiert,

sondern uns immer im Bereich des gehobenen Mittelstandes zu Hause gefühlt“,

so Thorsten Kalmutzke. Gemeinsam mit dem jeweiligen Kunden habe man in enger

Zusammenarbeit über einen langen Zeitraum hinweg gemeinsam die

Präsentation und das Erzählen der Erfolgsgeschichte des Kunden entwickelt.

Auch nach 25 Jahren Passepartout sei dies immer wieder eine Herausforderung

und vor allem spannende Aufgabe.Auch für 2025 zeigen die bisherigen Anfragen und gewonnenen Pitches, dass der Bereich Jubiläen weiterhin eine Schlüsselrolle für die Passepartout Erfolgsgeschichte spielt, die sich in 2024 zum 25. Mal jährt. „Unser eigener Geburtstag ist in diesem Jahr das letzte Jubiläum, das wir gemeinsam mit unseren Kolleg*innen, Kunden, Partnerunternehmen, langjährigen Weggefährten und Freunden feiern werden“, so Tristan Kalmutzke.



Die Agentur Passepartout GmbH & Co. KG hat sich mit Schwerpunkt auf den Mittelstand

insbesondere im Bereich der Unternehmensjubiläen, Galaveranstaltungen

sowie Tagungen seit 25 Jahren zu einer der Marktführer in der Branche

entwickelt und etabliert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agentur Passepartout GmbH & Co. KG

Frau Sabine Rousseaux

Meerbuscher Straße 64

40670 Meerbusch

Deutschland

fon ..: 02159 – 69 43 720

web ..: http://www.passepartout-gmbh.de

email : s.rousseaux@passepartout-gmbh.de

