Das Comeback des Jahres – Eventagentur Passepartout wieder auf Erfolgskurs!

Ende letzten Jahres startete die Eventagentur Passepartout ihre strategische Neuausrichtung. Mit „Passepartout 2.0“ unter der Führung von Tristan Kalmutzke, ging die Agentur völlig neue Wege.

In dem Zuge wurden Prozesse optimiert und das Team mit namhaften Branchengrößen verstärkt. So konnte u.a. der mehrfach ausgezeichnete Kreative Michael Veidt als Creative Director für Passepartout gewonnen werden. Die neue Dimension an Kreativität sowie die zurückgewonnene Perfektion im Projektmanagement haben diverse Bestands- und Neukunden in den vergangenen Monaten überzeugt. Bereits nach dem ersten Halbjahr kann die Agentur eine positive Bilanz ziehen und neue Rekordergebnisse vermelden.

„Ich freue mich sehr, dass unsere Neuausrichtung in so kurzer Zeit Früchte trägt und wir unsere hochgesteckten Ziele bereits heute um ein Vielfaches übertroffen haben. 4 große Jubiläumsveranstaltungen allein im ersten Halbjahr, mit über 15.000 begeisterten Gästen, sind ein klarer Beweis dafür, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden.“, so Geschäftsführer Thorsten Kalmutzke.

Unter anderem inszenierte Passepartout das 75-jährige Jubiläum eines namhaften Medizingeräteherstellers für sämtliche Mitarbeitende des Innen- und Außendienstes.

Der Tagungsteil wurde als lebendige, unterhaltsame und informative Talkshow von der Agentur gestaltet, bei der neben der Führungsmannschaft auch Patienten mit ihren Ärzten und ihren emotionalen Geschichten live zu Wort kamen. Anstatt der üblichen Präsentationen wurden Botschaften, Infos, Rück- und Ausblicke in dem von der Agentur konzipierten Format anhand von Big Pictures und haptischen Gegenständen aus der Geschichte des Unternehmens auf die Bühne gebracht. Abends wurden 75 Jahre bis in die frühen Morgenstunden in der Eventresidenz bei Live Musik und Sterneküche ausgiebig und begeistert gefeiert.

„Auch im 2. Halbjahr wird die Eventagentur Passepartout ihrer Mission „Begegnen. Bewegen. Begeistern.“ treu bleiben. Das Erfolgshoch hält an und spiegelt sich in unserem prall gefüllten Eventkalender, den Anfragen von Neukunden sowie dem bereits heute gut gebuchten Jahr 2025 wider“, so Prokurist Tristan Kalmutzke.

Mit der Gewissheit zurück auf Erfolgskurs zu sein, kann die Eventagentur Passepartout positiv in die Zukunft blicken und sich auf weitere Teamverstärkungen im Projektmanagement, sowie kurz vor dem Abschluss stehendes Neugeschäft freuen.

