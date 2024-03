Una Festa Italiana – Passepartout inszenierte zum 10. Mal die ElectronicPartner Händlerveranstaltung

Seit 2014 inszeniert die Eventagentur Passepartout für ihren Kunden ElectronicPartner die jährlich stattfindende Händlerveranstaltung im Hotel Crowne Plaza in Neuss.

In diesem Jahr verwandelte Passepartout die traditionelle Händlerparty von ElectronicPartner in eine rot-grün-weiße „Festa Italiana“. Die dreitägige Veranstaltung, bekannt für ihr facettenreiches Programm, bot den rund 1.000 Händlerpartnern eine Mischung aus informativen Meetings und Tagungen, interaktiven Workshops und spannenden Side Events, die allesamt darauf ausgerichtet sind, Wissen zu teilen, Netzwerke zu stärken und Innovationen zu fördern.

Ein besonderes Highlight war die im Erdgeschoss des Hotels auf 500 m2 aufgebaute Hausmesse. Hier präsentierten die Handelspartner ihr umfangreiches Produkt- und Leistungsportfolio in einem von Passepartout kreativ konzipierten Raum. Die Agentur übernahm das Gesamtprojektmanagement, koordinierte die Aussteller und sorgte für einen reibungslosen Ablauf vom Aufbau bis zum Abbau.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist in jedem Jahr die traditionelle Händlerparty, die dieses Jahr unter dem Motto „Una Fiesta Italiana“ stand. Hier hatte Passepartout eine eigene Show konzipiert, bei der das Thema visuell, musikalisch und artistisch umgesetzt wurde. Durch das Programm führte Moderator Thorsten Kalmutzke, der aus Verbundenheit mit dem Unternehmen ElectronicPartner seit einigen Jahren diesen Part übernimmt und der die Gäste mit einer Mischung

aus Humor und Herzlichkeit durch den Abend begleitete.

Die Bühne erstrahlte im Glanz italienischer Kultur – als Opening und zwischen

den einzelnen Acts leiteten Tänzer und Tricker mit ihrer Perfomance den

nachfolgenden Programpunkt ein. Als Vorgruppe für den Hauptakt des Abends

trat die Celentano Tribute Showband auf, die die Hits des legendären italienischen

Stars zum Besten gab. Damit wurde die Bühne für TOP Act Giovanni Zarrella

vorbereitet, dessen Energie und musikalisches Talent die Gäste im wahrsten Sinne

des Worts mitriss.

Zarrella, bekannt aus der großen ZDF Samstag Abend Show und The Voice of

Germany, zelebrierte eine italienische Nacht, die er in eine Festa voller

italienischer Lebensfreude verwandelte. Mit einer Mischung aus den größten

deutschen Hits auf Italienisch und eigenen Kompositionen schuf er eine

Atmosphäre, die die Tanzfläche nie leer werden ließ. Den Abschluss machte die

Partyband Westbunch mit Sven West (Frontmann der Räuber), die sicherstellte,

dass die Feierlichkeiten bis in die frühen Morgenstunden andauerten.

Tristan Kalmutzke, Mitglied der Geschäftsführung der Eventagentur

Passepartout, äußerte sich zum Erfolg der Veranstaltung: „Jedes Jahr stehen

wir vor der Herausforderung, die Erwartungen zu übertreffen. Es erfüllt

uns mit Stolz, zusammen mit unserem langjährigen Kunden ElectronicPartner

feststellen zu dürfen, dass uns dies erneut gelungen ist.“

Und: Diese Veranstaltung unterstreiche nicht nur die Bedeutung langjähriger

Partnerschaften und kreativer Eventgestaltung, sondern auch die Kraft

kultureller Themen, um Menschen zusammenzubringen und unvergessliche

Momente zu schaffen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Agentur Passepartout GmbH & Co. KG

Frau Sabine Rousseaux

Meerbuscher Straße 64

40670 Meerbusch

Deutschland

fon ..: 02159 – 69 43 720

web ..: http://www.passepartout-gmbh.de

email : s.rousseaux@passepartout-gmbh.de

