Les Tricots Marcel erweitern ihren Horizont: Onlineshop für Deutschland und Partnerschaften mit Einzelhändlern

Die Premiummarke Les Tricots Marcel, bekannt für das legendäre Tanktop „Marcel“, gefertigt in einem integrativen Atelier in Roanne (Frankreich), kommt nach Deutschland.

Roanne, Frankreich, 21. März 2024. Eine aufregende neue Phase wird eingeläutet für Les Tricots Marcel, ein Unternehmen, das bei Qualitätsbekleidung keine Kompromisse eingeht. Für das Frühjahr 2024 kündigt das Unternehmen mit Stolz die Eröffnung seines Online-Shops (https://lestricotsmarcel.com) für den deutschen Markt an und die aufkeimende Zusammenarbeit mit ausgewählten Einzelhändlern in Deutschland. Damit bieten Les Tricots Marcel die exquisite Qualität ihrer in Roanne, Frankreich, hergestellten Waren, die auf Einfachheit, Komfort und Raffinesse setzen, nun auch der deutschen Kundschaft an.

Wiederbelebung der Tradition und Ausbau des Einflussbereichs

Begonnen hat alles mit Marcel Eizenberg, dem Mann aus Roanne, der das prägende Tanktop, auch „Marcel“ genannt, auf den Markt brachte. Die Produktionsstätte verlagerte sich im Laufe der Jahre ins Ausland, aber seit 2019 sind die Etablissements Marcel mit der Marke Les Tricots Marcel wieder zurück in Roanne. In den integrativen Werkstätten von Roanne kehrt die Marke nun zu ihren Wurzeln zurück und stellt Tanktops in über zehn verschiedenen Farben her. Diese Kleidungsstücke sind 100% aus Pima-Baumwolle hergestellt, einer der hochwertigsten Baumwollarten weltweit. Komplettiert wird die Kollektion mit Produkten wie T-Shirts, Sweat-Shirts, Pullovern und Hemden. Damit wird die Tradition von Qualitätsprodukten ‚Made in Roanne‘, der langjährigen Hauptstadt der französischen Textilindustrie, wiederbelebt. Mit dem erfolgreichen Verlauf im französischsprachigen Raum und der steigenden Nachfrage aus Deutschland, sahen sich Les Tricots Marcel dazu ermutigt, ihren Qualitätsanspruch auf den deutschen Markt auszuweiten. Zugleich wird die steigende Popularität des Tanktops als alltägliche Kleidung in Deutschland wahrgenommen, ein Trend, der sich bereits seit längerem in Südeuropa fest etabliert hat.

Die Zukunft der deutschen Expansion ist da

Bereits zu Beginn des Jahres 2023 trafen die ersten Bestellungen aus Deutschland beim französischen Bekleidungsunternehmen ein. Heute ist die Marke in Boutiquen in Städten wie Celle, Dresden, Düsseldorf und Heidelberg vertreten. Doch das ist erst der Anfang: für die Zukunft planen Les Tricots Marcel ihre Präsenz durch den weiteren Ausbau von Partnerschaften mit Einzelhändlern zu stärken. Damit untermauert das Unternehmen seinen Anspruch, Qualitätskleidung zu liefern, die Komfort und Stil miteinander in Einklang bringt. Geschäftsführer Oliver Lauterwein drückt es so aus: „Diese Expansion markiert ein neues Kapitel in unserer Geschichte. Wir freuen uns darauf, mit unseren Kunden in Deutschland eine enge Verbindung aufzubauen und ihre Garderobe mit unseren hochwertigen Tanktops und Produkten „Made in Roanne“ zu bereichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Etablissements Marcel

Herr Oliver Lauterwein

Allée du Verdier 129

42155 Saint Léger Sur Roanne

Frankreich

fon ..: 0033670080983

web ..: https://lestricotsmarcel.com

email : contact@lestricotsmarcel.com

Les Tricots Marcel sind mehr als nur eine Bekleidungsmarke. Sie stehen für eine Philosophie der Qualität und eine Wiedererweckung der Einfachheit. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in Roanne, Frankreich, wo einst Monsieur Eizenberg das ‚Marcel‘ erschuf, ein feines Tanktop, das an Popularität gewann und einen Stil jenseits der Grenzen Frankreichs prägte. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Tradition der Herstellung hochwertiger, einfacher Kleidungsstücke aus erstklassiger Pima-Baumwolle fortzusetzen. Mit der Expansion nach Deutschland bringen Les Tricots Marcel ihren Qualitätsanspruch und ihren Sinn für Stil in ein neues Terrain und ebnen den Weg für eine aufregende Zukunft.

