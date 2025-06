ONLYOFFICE Docs 9.0 mit neuer Benutzeroberfläche, erweiterter Formatunterstützung und verbesserten KI-Features

Neues Major-Release: ONLYOFFICE Docs 9.0 mit frischem Design und KI-gestützten Funktionen.

Riga, 18.06.2025 – Die quelloffene Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE veröffentlicht die neue Version 9.0 ihrer Dokumenteneditoren als Online- und Desktop-Applikation. Zentrale Neuerung ist eine vollständig überarbeitete Benutzeroberfläche in allen Editoren. Das neue Layout soll die Navigation vereinfachen und die Übersichtlichkeit beim Bearbeiten erhöhen. Außerdem wurden die KI-basierten Funktionen der Editoren stark erweitert und bieten nun unter anderem eine OCR-Funktion (Optical Character Recognition), die intelligente Texterkennung in gescannten Dokumenten ermöglicht. Weiterhin integriert das Update einen Diagramm-Viewer mit dem sich Diagrammdateien öffnen und anzeigen lassen, ohne auf externe Anwendungen zurückgreifen zu müssen. Weitere Neuerungen umfassen die Erweiterung der unterstützten Dateiformate unter anderem für Markdown- und Microsoft-Visio-Formate sowie weitere Kollaborationsfunktionen im PDF-Editor.

ONLYOFFICE Docs 9.0 ist auf der offiziellen Website des Anbieters unter https://www.onlyoffice.com/de/download-docs.aspx verfügbar.

Alle Neuerungen im Detail:

Neues Design durch überarbeitete Benutzeroberfläche

Mit Docs 9.0 erhält die gesamte Benutzeroberfläche ein visuelles Update. Die Editoren für Dokumente, Tabellen, Präsentationen und PDFs wurden neu gestaltet, um sowohl auf dem Desktop als auch auf mobilen Endgeräten eine klarere Struktur und ein intuitiveres Nutzungserlebnis zu bieten.

Diagramm-Viewer für alle Plattformen

Ein neu eingeführter Diagramm-Viewer ermöglicht das Öffnen und Betrachten von Diagrammdateien direkt in den Editoren, ohne dass zusätzliche Drittanbietersoftware benötigt wird. Die Funktion ist in der Webversion, auf dem Desktop sowie in den mobilen Apps verfügbar und vereinfacht den Zugriff auf Datenvisualisierungen erheblich.

Erweiterte Dateiformatunterstützung

Die Kompatibilität mit Dateiformaten wurde deutlich ausgebaut. Neu unterstützt werden unter anderem Markdown-Dateien (.md), Microsoft Visio-Dateien (.vsd, .vsdx), OpenDocument-Grafiken (.odg) sowie Excel-Binärdateien (.xlsb). Damit reagiert ONLYOFFICE auf die zunehmende Vielfalt an Dateitypen im digitalen Arbeitsalltag.

Erweiterung der KI-Funktione

Die neue Version 9.0 setzt auf den Ausbau der KI-Funktionen. Neu ist beispielsweise die integrierte Texterkennung (OCR) für PDFs, welche das intelligente Extrahieren von Inhalten aus gescannten Dokumenten ermöglicht. In Tabellenkalkulationen helfen intelligente Makros, Routineaufgaben zu automatisieren und Daten effizienter zu analysieren.

Erweiterte PDF-Bearbeitung

Die Bearbeitung von PDF-Dateien wurde um mehrere Funktionen ergänzt. Nutzer können PDF-Formulare nun gemeinsam und in Echtzeit bearbeiten. Zudem lassen sich Seiten per Drag-and-drop neu anordnen oder mit wenigen Klicks kopieren, was die Handhabung wesentlich vereinfacht.

Lokalisierung und Barrierefreiheit

Im Bereich der Lokalisierung wurden Right-to-Left-Sprachen (RTL) weiter verbessert. Zusätzlich wurden Urdu als neue Sprache sowie ein arabisches Rechtschreibwörterbuch integriert – ein weiterer Schritt in Richtung globaler Zugänglichkeit.

Mobile Apps mit neuen Funktionen

Auch die mobilen Anwendungen für iOS und Android wurden aktualisiert. Zu den Neuerungen zählen die Unterstützung von Markdown-Dateien, Texterkennung in Bildern und erweiterte Filterfunktionen in Tabellen – für mehr Flexibilität unterwegs.

ONLYOFFICE von Ascensio System SIA gehört mit über 10 Millionen Benutzern weltweit zu den führenden Open-Source-Plattformen für die kollaborative Bearbeitung von Dokumenten. Die Software integriert alle bekannten Funktionen gängiger Desktop-Anwendungen und enthält zusätzlich zahlreiche Produktivitätstools wie Dokumenten- und Projektmanagement, E-Mail, CRM, Kalender und Chat.

ONLYOFFICE bietet Usern darüber hinaus umfassende Online-Funktionen: Zugriff von jedem Ort und von jedem Gerät aus, schnellen Dateiaustausch und Kollaboration in Echtzeit.

ONLYOFFICE Docs lassen sich in jede Cloud-Plattform wie WordPress, Jira, Nextcloud, Moodle und Seafile integrieren. Durch die quelloffene API können Entwickler zudem eigene Add-ons schreiben. Der komplette Quellcode von ONLYOFFICE ist auf GitHub einsehbar.

Im Jahr 2022 wurde ONLYOFFICE mit dem Cloud Computing Insider Gold Award in der Kategorie ‚Cloud Content Management' ausgezeichnet.

Ascensio System SIA ist Mitglied der Open Source Business (OSB) Alliance, der wichtigsten Interessenvertretung der Open-Source-Wirtschaft in Deutschland.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.onlyoffice.com.

