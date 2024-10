ONLYOFFICE Docs 8.2 veröffentlicht

Gemeinsame Bearbeitung von PDF-Dateien, überarbeitetes UI und bessere Performance

Riga, 17.10.2024 – Die quelloffene Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE veröffentlicht die neue Version 8.2 ihrer Dokumenteneditoren als Online- und Desktop-Applikation. Zentrale Neuerung sind die zwei kollaborativen Bearbeitungsmodi im nativen PDF-Editor, mit dem Teams entweder in Echtzeit oder zeitversetzt nach dem Abspeichern gemeinsam PDF-Dateien bearbeiten können. Außerdem ist das Signieren von PDFs ab sofort über das Einfügen von Bildern möglich. Zudem wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet, um diese übersichtlicher zu gestalten. Nutzer können nun zwischen verschiedenen Darstellungsmodi für die Tab-Ansicht in den Editoren wählen, um diese entweder farbig zu füllen, farbig zu unterstreichen oder mit weniger Farbe zu markieren. Somit haben Nutzer nun mehr Auswahlmöglichkeiten, um ihre Nutzererfahrung nach ihren Bedürfnissen anzupassen. Zudem sind die Editoren in Version 8.2 nun deutlich schneller: Dateien werden nun bis zu 21% schneller geöffnet. Weitere Neuerungen umfassen iterative Berechnungen und sanfteres Scrollen im Tabelleneditor, die Möglichkeit, während einer Präsentation auf Folien zu zeichnen und weitere Kollaborationsfunktionen wie die Option, vormals gelöschten Text im Versionsverlauf farbig zu markieren.

Insgesamt kommt das neue Update auf 30 neue Funktionen sowie mehr als 500 Bugfixes.

ONLYOFFICE Docs 8.2 ist auf der offiziellen Website des Anbieters unter https://www.onlyoffice.com/de/download-docs.aspx verfügbar.

Alle Neuerungen im Detail:

Zusammenarbeit & Signaturunterstützung für PDF

Der native PDF-Editor verfügt ab sofort über zwei Kollaborationsmodi, mit denen Teams gemeinsam PDF-Dateien bearbeiten können. So haben Nutzer die Wahl zwischen dem Modus „Strikt“, bei dem Änderungen erst dann für alle übernommen werden, sobald ein Nutzer auf „Speichern“ klickt, und dem Modus „Schnell“, der Echtzeitkollaboration ermöglicht. Standardmäßig ist beim Wechsel in den Bearbeitungsmodus der „Strikt“-Modus aktiviert.

Außerdem können Nutzer nun PDFs durch das Einfügen eines Bildes signieren. Weitere Möglichkeiten zum Signieren von PDFs, darunter auch digitale Signaturen wie sie bereits in den Desktop-Editoren verfügbar sind, sollen nach Aussage der Entwickler in kommenden Updates folgen.

Überarbeitete, übersichtliche Benutzeroberfläche

Alle Editoren erhalten mit ONLYOFFICE Docs 8.2 eine überarbeitete Benutzeroberfläche. Ab sofort können sich Benutzer zwischen einer vollständig eingefärbten Darstellung der Registerkarten (entweder grau eingefärbt oder in den Farben des Menübandes) und einer lediglich in Linienform angedeuteten Farbdarstellung entscheiden. Für diejenigen, die nicht durch Farben in der Editor-Oberfläche abgelenkt werden und auf den Dark-Mode verzichten möchten, gibt es die Möglichkeit, den neuen Gray-Style einzustellen.

Optimierte Performance und Updates ohne Downtime

ONLYOFFICE 8.2 verbessert die Ladeskripte der Editoren. Das Öffnen von Dateien ist damit bis zu 21% schneller als in der vorherigen Version.

Eine weitere Verbesserung ist die Bereitstellung von Updates ohne Ausfallzeiten für ONLYOFFICE Docs, die als Kubernetes-Shards bereitgestellt werden. Mit diesem Upgrade-Typ können die Editoren aktualisiert werden, ohne dass sie dafür offline geschaltet werden müssen.

Feldcodes und verbesserte Zusammenarbeit im Dokumenteneditor

Der Dokumenteneditor verfügt ab sofort über Feldcodes. Dabei handelt es sich um spezielle Platzhalter, die die automatische Aktualisierung sich ändernder Daten in Dokumenten, wie z. B. Seitenzahlen, Autorennamen, Datum oder Uhrzeit ermöglichen.

Zu den weiteren Neuerungen im Dokumenteditor gehören die Option, gelöschten Text im Versionsverlauf des Dokuments hervorzuheben, das Einfügen von Text aus Drittanbieterquellen und eine voreingestellte arabische Nummerierung.

Iterative Berechnungen und sanfteres Scrollen im Tabelleneditor

Mit der aktivierten Option für iterative Berechnungen können Benutzer angeben, wie oft oder in wie vielen Iterationen der Tabelleneditor eine Formelkette durchlaufen soll, um ein bestimmtes Ergebnis zu berechnen. Außerdem wurde das Scrollverhalten korrigiert, sodass nun insbesondere in großen Dateien, die Zellen mit mehreren Zeilen enthalten, das Scrolling deutlich sanfter ist.

Zeichnen auf Folien und zufällige Übergänge in Präsentationen

Um während einer Präsentation wichtige Punkte hervorzuheben oder Zusammenhänge zu veranschaulichen, können Nutzer nun auf Folien zeichnen. Weiterhin können Nutzer mit dem Übergangseffekt „Zufällig“ nun festlegen, dass bei jedem Start der Präsentation ein zufällig ausgewählter der verfügbaren Übergangseffekte auf die Folie angewendet wird.

RTL & Lokalisierung

Die bereits in vergangenen Versionen eingeführte Rechts-nach-Links-Darstellung von Text (RTL) wird mit ONLYOFFICE Docs 8.2 noch einmal verbessert. Ab sofort verfügt auch der Tabelleneditor über RTL-Unterstützung mit korrekter Ausrichtung der Zellen auf dem Arbeitsblatt.

Außerdem bietet die Version 8.2 eine hebräische Lokalisierung, aktualisierte Wörterbücher und eine verbesserte Rechtschreibprüfung für alle Sprachen.

Weitere nützliche Verbesserungen in allen Editoren

Zu den weiteren Verbesserungen, die den Benutzern in ONLYOFFICE Docs 8.2 zur Verfügung stehen, gehören verbesserte Pivot-Tabellen und erweiterte Smart Arts. Ebenso führt das Update die Möglichkeit ein, benutzerdefinierte Felder im Abschnitt „Dateiinfo“ hinzuzufügen, sowie die Diagrammtypen Histogramm, Wasserfall und Trichter zur Ansicht.

Aktualisierte Desktop-App

Auch die ONLYOFFICE Desktop Editoren wurden auf Version 8.2 aktualisiert. Neben den Verbesserungen der Online-Version bietet die App nun auch Desktop-Unterstützung für Touchscreens und eine CSV-Vorschau für lokale Dateien.

