ONLYOFFICE DocSpace 3.0: Virtuelle Datenräume, aktualisierte Benutzertypen und Developer-Version

ONLYOFFICE DocSpace 3.0 führt neben einem neuen Raumtyp auch neue Benutzertypen, OAuth-2.0-Support und eine Developer-Version ein.

Riga, 25.11.2024 – Die quelloffene Cloud-Office-Lösung ONLYOFFICE veröffentlicht die Version 3.0 der Kollaborationslösung ONLYOFFICE DocSpace, die gemeinsame Arbeit an Dokumenten in sogenannten „Räumen“ mit vordefinierten Berechtigungen ermöglicht. Das Update führt unter anderem den neuen Raumtyp „Virtueller Datenraum“ ein, der sich vor allem für die Arbeit mit vertraulichen Unternehmensinformationen eignet und neben sicherer Speicherung auch Funktionen wie Wasserzeichen, Ablaufdatum für Dateien sowie Download- und Kopierbeschränkungen bietet. Zudem hat ONLYOFFICE die Benutzertypen überarbeitet. Neu ist nun der Benutzertyp „Gast“, der von jedem Benutzer kostenlos und unbegrenzt hinzugefügt werden kann. Ebenso wird der Typ „Benutzer“ ab sofort kostenlos, sodass Teams nun ohne Zusatzkosten eine unbegrenzte Menge Nutzer vom Typ „Benutzer“ und „Gast“ zu ihrem DocSpace hinzufügen können. Außerdem stellt ONLYOFFICE mit „DocSpace Developer“ eine Version vor, die sich an Unternehmen richtet, die ONLYOFFICE DocSpace mit eigenem Branding in ihre kommerzielle Software integrieren wollen. Weitere Neuerungen umfassen OAUth-2.0-Unterstützung und ein verbessertes Raum- und Datenmanagement. Insgesamt kommt ONLYOFFICE DocSpace 3.0 auf mehr als 25 neue Funktionen und Verbesserungen.

ONLYOFFICE DocSpace ist auf der offiziellen Website unter https://www.onlyoffice.com/de/docspace.aspx erhältlich.

Alle Neuerungen & Features im Detail:

Virtuelle Datenräume

Der neue Raumtyp „Virtuelle Datenräume“ eignet sich vor allem für die besonders sichere Datenspeicherung sowie den Austausch vertraulicher Geschäftsinformationen, beispielsweise im Rahmen von Due Diligence. Alle Inhalte lassen sich automatisch indizieren und nachverfolgen. Auch das Erstellen von Reports über die Dateistruktur des Raums ist jederzeit möglich. Um sensible Dateien zu schützen, stehen Nutzern Funktionen wie Wasserzeichen, Ablaufdatum von Dateien sowie Download- und Kopierbeschränkungen zur Verfügung.

Für alle Benutzer und Gäste kostenlos

ONLYOFFICE DocSpace 3.0 überarbeitet die bestehenden Benutzertypen und Rollen, um den Prozess der Benutzerverwaltung intuitiver, transparenter und kosteneffizienter zu gestalten.

Der Bereich „Konten“ heißt ab sofort „Kontakte“ und enthält den neuen Reiter „Gäste“, welcher zugleich einen neuen, kostenlosen Benutzertypen darstellt. Der Zugang von Gästen wird auf die Räume beschränkt, zu denen diese eingeladen wurden. Jeder Benutzer kann eigenständig Gäste einladen. Auch reguläre Benutzer sind ab sofort kostenlos. Dadurch ist es möglich, einem DocSpace eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern und Gästen ohne Zusatzkosten hinzuzufügen.

Innerhalb von Räumen können DocSpace-Besitzer und DocSpace-Admins nun nur noch Aktionen ausführen, die ihrer Rolle im jeweiligen Raum entsprechen. Neu sind zudem die Benutzerrollen „Raummanager“ und „Content Creator“ in Räumen neu.

Unterstützung für OAuth2.0

ONLYOFFICE DocSpace 3.0 führt für seine Developer Tools einen OAuth 2.0-Bereich ein, welcher Zugriff auf die ONLYOFFICE DocSpace API ermöglicht. Dadurch lassen sich Funktionen wie die Autorisierung, der Zugriff auf Dateien und viele weitere ansteuern. Benutzer können neue Applikationen registrieren, bestehende verwalten, aktivieren und deaktivieren.

Verbesserte Verwaltung von Räumen und Dateien

Nutzer haben ab sofort mehr Freiheiten bei der Verwaltung von Räumen. So lassen sich öffentliche Räume nun zum Bearbeiten, Überprüfen und Kommentieren freigeben sowie das Cover eines Raums anpassen.

Auch die Dateiverwaltung wurde überarbeitet. In der neuen Version lassen sich nun Dateierweiterungen neben dem Dateinamen anzeigen. Ebenso können Nutzer XML-Dateien in DOCX oder XLSX konvertieren.

ONLYOFFICE DocSpace Developer

ONLYOFFICE DocSpace Developer ist ein neuer kommerzielle Build der Open-Source-Lösung. Damit können Unternehmen ONLYOFFICE DocSpace in ihre kommerzielle Software unter eigener Marke auf privaten Servern integrieren. So lassen sich Lösungen wie beispielsweise CMS oder Projektmanagement-Tools, mit den Funktionalitäten von ONLYOFFICE DocSpace ausstatten.

