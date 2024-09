Virtimo AG veröffentlicht Major Release IGUASU 3 für die Virtimo Digitalization Cloud

IGUASU 3 setzt neue Maßstäbe in der User Experience und bietet eine Reihe innovativer Features inklusive der Nutzung von KI

Berlin, 09.09.2024 | Die Virtimo AG gibt die Veröffentlichung des Major Releases IGUASU 3 bekannt, das Anwender:innen ab sofort zur Verfügung steht. Als Teil der Virtimo Digitalization Cloud dient der Low-Code-Service der Anbindung von Cloud-Services sowie der grafischen Modellierung von Datenflüssen. Dank der neuen Features können Anwender:innen ihre digitalen Prozesse noch effizienter gestalten.

IGUASU 3 bietet eine optimierte User Experience durch visuelle Editoren für JSON und XML sowie übersichtlichere Darstellungen und eine vereinfachte Navigation. Der Service setzt auf modernste Technologien wie Java 21 LTS und Spring 6 und ist damit nicht nur ideal für alle Zukunftsthemen aufgestellt, sondern auch maximal sicher dank Aktualität und neuester Versionen. Updates können flexibel und nach eigenem Zeitplan durchgeführt werden – so bleibt IGUASU 3 auf dem neuesten Stand und Anwender:innen können immer auf höchste Sicherheit vertrauen. Ein neuer Ausführungsmodus macht es möglich, Flows auch stateless auszuführen und bietet damit eine besonders schnelle und skalierbare Ausführungsvariante. Zudem erlauben grafische Monitoring-Dashboards eine umfassende Überwachung von KPIs und Systemressourcen in Echtzeit.

IGUASU 3 ist außerdem ideal für KI-Projekte vorbereitet, unterstützt Python und integriert Prozessoren für Vektordatenbanken und beispielweise ChatGPT. „Mit der Verarbeitungsmöglichkeit unstrukturierter Daten, speziell für die Vorverarbeitung im AI-Kontext, werden spannende neue Felder erschlossen.“, so Marc Pellmann, Product Manager für IGUASU. Er betont weiter: „Mit IGUASU 3 haben Anwender:innen einfach noch mehr Spaß! Das Erstellen und Bearbeiten von Flows ist jetzt noch intuitiver, es gibt viele weitere Prozessoren und es lässt sich noch besser verfolgen, was zu jeder Zeit im System passiert.“

Weitere Informationen zu IGUASU unter virtimo.de/iguasu

Die Virtimo AG ist Softwareherstellerin und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2010 arbeiten heute rund 120 Expert:innen für Virtimo in den Themenfeldern Softwareentwicklung, Consulting, Digitale Transformation, Systemintegration, Prozessautomatisierung, Cloud Services und Solutions sowie der Konzeption und Umsetzung fachspezifischer IT-Lösungen. Besonderes Augenmerk legt Virtimo auf die IT-Sicherheit, die sich als integraler Bestandteil durch alle Themenfelder und Prozesse zieht. Der Branchenschwerpunkt liegt in der Energiewirtschaft, wo Virtimo Unternehmen aus dem Bereich KRITIS unterstützt. Darüber hinaus ist Virtimo für Kund:innen der Bereiche Automobil, Technik, Versicherungen und Handel tätig. Mehr unter virtimo.de

