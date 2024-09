Letzte Ausgabe der digital signage für dieses Jahr erscheint heute

Ausgabe vier des Fachmagazins digital signage ist seit heute verfügbar.

Mit der vierten Ausgabe der digital signage, die seit heute erhältlich ist, erscheint das Magazin zum letzten Mal in diesem Jahr. Wie gewohnt sind wieder spannende Themen rund um die Branche der digitalen Beschilderung dabei.

Wichtige Branchenevents

In der zweiten Jahreshälfte lebt das Messetreiben der Branche noch einmal auf und mit der Dmexco und Digital X finden am 18. und 19. September gleich zwei wichtige Messen parallel zueinander in Köln statt. In der aktuellen digital signage erhalten Sie einen Überblick, was die Messen zur digitalen Marketingbranche für Besuchende bereithalten.

Künstliche Intelligenz und imposante Bildschirme

Ein wichtiges Thema der Dmexco: Künstliche Intelligenz. KI macht vor keiner Branche halt und die vierte digital signage-Ausgabe wirft einen genaueren Blick darauf, wie KI den Profifußball beeinflusst. Weitere Themen sind iiyamas TE14-Serie, transparente Displays, Touchtechniken sowie Adeles Konzert-Reihe in München. Was diese mit Digital Signage zu tun hat? Eine ganze Menge – Stichwort 220-Meter-Außenbildschirm.

Innen versus außen

Aber nicht nur bei Konzerten sind Außenbildschirme beliebt – auch an Bahnhöfen oder anderen öffentlichen Plätzen sind sie zu finden. Die Redaktion der digital signage hat sich deshalb näher mit den Anforderungen für Bildschirme im Innen- versus Außenbereich beschäftigt und gibt Tipps mit an die Hand, worauf es bei der Wahl einer geeigneten Lösung zu achten gilt.

So können Sie bei einer Ausgabe dabei sein

Die nächste Ausgabe der digital signage erscheint Anfang 2025. Leserinnen und Leser können sich auch hier wieder auf Beiträge mit fundiertem Fachwissen freuen, unter anderem mit einem Vorbericht zur Integrated Systems Europe sowie zum Digital Signage-Bereich auf der EXPO 4.0; beide Messen finden im Februar 2025 statt. Das Fachmagazin ermutigt Branchenangehörige, sich aktiv mit Beiträgen und Themenvorschlägen zu beteiligen.

Alle Interessierten finden weitere Details sowie die Mediadaten auf der offiziellen Website des Magazins digital-signage-magazin.de. Schauen Sie auch gerne auf dem Instagram-Kanal @wnp.verlag vorbei.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WNP Verlag

Frau Sina Eilers

Lauterbachstraße 25 b

82538 Geretsried

Deutschland

fon ..: 08171 / 38 636-12

web ..: https://www.digital-signage-magazin.de/

email : eilers@wnp.de

Das Fachmagazin „digital signage“ ist eine führende Publikation des WNP Verlags in der Branche der digitalen Beschilderung. Mit umfassenden Berichten zu aktuellen Themen, Trends und technologischen Entwicklungen bietet es Entscheidungsträgern, Fachleuten und Interessierten auf dem Gebiet wichtige Einblicke und Informationen.

Der WNP Verlag – mit seit September 2024 neuem Sitz in Gelting in der Nähe von München – veröffentlicht das Fachmagazin digital signage viermal jährlich. Weitere Produkte sind die Fachmagazine WERBETECHNIK für visuelle Kommunikation und SIP für Sieb-, Digital- und Textildruck. Zudem erscheint die WRAPS, Fachmagazin für Carwrapping und Folierungen, jährlich als Sonderbeilage zur WERBETECHNIK.



Pressekontakt:

WNP Verlag

Frau Sina Eilers

Lauterbachstraße 25 b

82538 Geretsried

fon ..: 08171 / 38 636-12

email : eilers@wnp.de

