Seit heute erhältlich: Ausgabe 4/24 des Fachmagazins SIP

Die vierte Ausgabe des Fachmagazins SIP in diesem Jahr ist erschienen und hält wieder viele interessante Neuigkeiten aus den Bereichen Sieb-, Textil- und Digitaldruck bereit.

Von wegen Sommerloch: Der WNP Verlag veröffentlicht heute die vierte Ausgabe 2024 der SIP, Fachmagazin für Sieb-, Digital- und Textildruck, mit vielen spannenden Themen.

Viel los war in den vergangenen Monaten unter anderem im Bereich Messe und Veranstaltungen: Die aktuelle SIP enthält deshalb sowohl einen Rückblick zur drupa in Düsseldorf als auch zur Texprocess in Frankfurt.

Die Themen im Überblick

Im Siebdruckteil widmet sich die SIP 4/24 einem der wichtigsten Werkzeuge in diesem Bereich: der Rakel. Ohne sie läuft im Siebdruck gar nichts – ein pfleglicher Umgang sei deshalb geraten. Das Fachmagazin erklärt seinen Leserinnen und Lesern, worauf es dabei zu achten gilt.

Auch im Digitaldruckbereich geht es um Langlebigkeit: Um die Drucke vor äußeren Einflüssen zu schützen, kommen deshalb für das Finishing häufig Laminatoren zum Einsatz. Welche der Markt aktuell zu bieten hat, zeigt die neue SIP-Ausgabe.

Etwas undurchsichtig ist hingegen das Thema im Textildruckbereich: Nachhaltigkeitssiegel wie Oekotex, Grüner Knopf und Co. werden zunehmend populärer, doch was sich dahinter konkret verbirgt, ist leider häufig unklar. Die SIP 4/24 klärt auf, woran es aktuell noch scheitert und gibt einen Überblick, was hinter den wichtigsten Siegeln steckt.

Vorschau Ausgabe 5/24

Während Sie sich noch an der vierten Ausgabe erfreuen können, steckt die Redaktion bereits mitten in den Vorbereitungen für die Ausgabe 5/24 des Fachmagazins SIP, die am 16. September erscheint: Leserinnen und Leser können sich auch hier wieder auf Beiträge mit fundiertem Fachwissen freuen, unter anderem zu den Themen Keramischer Siebdruck, Verpackung im Inkjetdruck sowie Wasserbasierende Tinten. Der Anzeigen- und Redaktionsschluss für die fünfte Ausgabe ist der 7. August. Das Fachmagazin ermutigt Branchenangehörige, sich aktiv mit Beiträgen und Themenvorschlägen zu beteiligen und diese bis zum Redaktionsschluss einzureichen.

Alle Interessierten finden weitere Details sowie die Mediadaten auf der offiziellen Website des Fachmagazins SIP-online.de – Das Fachmagazin für Siebdruck & Digitaldruck.

Sie sind neugierig geworden? Testen Sie das Fachmagazin SIP kostenlos: Testexemplar bestellen (sip-online.de).

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WNP Verlag

Frau Sandra Johnson

Eichendorffweg 1

82069 Schäftlarn

Deutschland

fon ..: 081788678615

web ..: https://www.wnp.de/

email : johnson@wnp.de

Das Fachmagazin SIP ist eine führende Publikation des WNP Verlags im Bereich Sieb-, Digital- und Textildruck. Mit umfassenden Berichten zu aktuellen Themen, Trends und technologischen Entwicklungen bietet es Entscheidungsträgern, Fachleuten und Interessierten im Bereich Drucktechnologien wichtige Einblicke und Informationen.

Der WNP Verlag mit Sitz in Hohenschäftlarn veröffentlicht das Fachmagazin SIP sechsmal jährlich. Weitere Produkte sind die Fachmagazine WERBETECHNIK für visuelle Kommunikation, digital signage für digitale Werbe- und Informationssysteme und die WRAPS, Fachmagazin für Carwrapping und Folierungen, das einmal jährlich als Sonderbeilage zur WERBETECHNIK erscheint.



Pressekontakt:

WNP Verlag

Frau Sina Eilers

Eichendorffweg 1

82069 Hohenschäftlarn

fon ..: 081788678619

email : eilers@wnp.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Durchbruch: EcoGraf meldet erfolgreichen Dauerbetrieb