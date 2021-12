Ausgabe 04/2021 des eStrategy-Magazin veröffentlicht

Die Weihnachtsausgabe des eStrategy-Magazins von TechDivision beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Digitalisierung im FMCG Umfeld und steht ab sofort zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Kolbermoor, 15.12.2021: Ab sofort steht die Weihnachtsausgabe des vom Adobe Gold Partner TechDivision quartalsweise veröffentlichten eStrategy-Magazin zum kostenlosen Download bereit. Der Schwerpunkt liegt diesmal auf dem Thema der Fast Moving Consumer Goods (FMCG) als Treiber im Online-Handel.

Gemäß dem HDE Online-Monitor 2021 ist der Umsatz des Onlinehandels in Deutschland

gegenüber dem Vorjahr um 23 % auf 73 Milliarden Euro gewachsen. Während in vielen Branchen

die Digitalisierung bereits sehr weit fortgeschritten ist und E-Commerce sowie Digital-

Marketing auf einem inzwischen sehr hohen Niveau betrieben werden, gibt es auf der anderen

Seite auch Branchen, die hier noch einiges an Nachholbedarf haben.

Zu einer dieser Branchen gehört der Bereich der sogenannten Fast Moving Consumer Goods mit denen jeder von uns regelmäßig in Kontakt kommt. Wie der Name bereits vermuten lässt, handelt es sich hierbei um schnell drehende Konsumgüter, bei denen zwischen dem Foodsegement – zu dem neben Nahrungsmitteln und Getränken auch Genussmittel zählen – und dem Nearfoodsegment – zu dem Zeitungen sowie Hygiene- und Reinigungsartikel gezählt werden – unterschieden wird.

Gerade durch die Corona-Situation konnten solche Branchen überproportional zulegen, wie eine

Studie des Marktforschungsinstitutes IFH Köln belegt. Demnach haben sich im letzten Jahr rund

24 % der Deutschen für den Onlinekauf von Lebensmitteln entschieden, wodurch Deutschland im

europäischen Vergleich den vierten Platz belegt. Gemäß dem HDI Online-Monitor 2021 gehört

die FMCG-Branche mit einem Wachstum von rund 44 % zu den größten Wachstumstreibern.

Wir werfen in unserem Leitartikel einen Blick auf die Digitalisierung der FMCG Branche.

Darüber hinaus erwartet die Leser*innen wieder jede Menge spannender Lesestoff rund um E-Commerce und Digital Business. So beschäftigt sich ein Beitrag mit der starken Führungspersönlichkeit als positiver Leader, es werden 5 großartige Beispiele für OKR im Marketing aufgezeigt, zudem wird das immer wichtigere Thema der Cybersecurity im E-Commerce-Umfeld anhand von zwei Fachartikeln adressiert und ein Artikel versucht die Frage zu beantworten, ob Remarketing für jedes Unternehmen geeignet ist.

Die Weihnachtsausgabe 2021 des eStrategy-Magazins wird präsentiert von AMZSCALE, einem der führenden Amazon FBA Dienstleister im deutschsprachigen Raum, der für interessierte Unternehmen einen Full-Service-Ansatz für den Verkauf auf Amazon bietet.

Weitere Infos und den kostenlosen Download des Magazins gibt´s unter https://www.estrategy-magazin.de/aktuelle-ausgabe.html

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TechDivision GmbH

Herr Josef Willkommer

An der Alten Spinnerei 2 a

83059 Kolbermoor

Deutschland

fon ..: 08031 221055-0

fax ..: 08031 221055-22

web ..: http://www.techdivision.com

email : info@techdivision.com

Der Digital Enabler unterstützt und begleitet seit 2006 nationale und internationale Unternehmen auf ihrem digitalen Weg. Inhabergeführt, nachhaltig und werteorientiert. Mit mehr als 150 Mitarbeiter*innen und an sechs Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Kunden bekommen vom zertifizierten Adobe, Magento Enterprise, Google und Akeneo Partner digitale Business-Lösungen aus einer Hand: Von der strategischen Beratung über die Entwicklung und Implementierung webbasierter Anwendungen bis hin zur crossmedialen Vermarktung.

So unterstützt der bayerische Digital-Dienstleister seine Kunden dabei, ihre digitale Wertschöpfungskette optimal zu definieren und nachhaltig erfolgreich zu gestalten. TechDivision baut auf eine enge, ehrliche und offene Zusammenarbeit und konnte dank dieser Philosophie schon viele langjährige Kundenbeziehungen etablieren. Neben vielen mittelständischen Kunden vertrauen auch große, international agierende Unternehmen wie Volkswagen, Adobe, Eglo oder Juzo auf das Know-how und die Erfahrung der TechDivision.



