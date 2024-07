Durchbruch: EcoGraf meldet erfolgreichen Dauerbetrieb

Der erfolgreiche Abschluss der PQF ermöglicht die Validierung des EcoGraf HFfree(TM)-Reinigungsprozesses für die kommerzielle Produktion sowie die Bereitstellung von Produktmustern für potenzielle Kunden

EcoGraf (ASX: EGR; FSE: FMK; OTCQB: ECGFF) hat die weltweit erste HFfree(TM)-Graphit-Reinigungsanlage (Flusssäure frei) zur Herstellung von Batterieanodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich in Betrieb genommen. In dieser Woche lief der erste Dauerbetrieb mit ungereinigtem kugelförmigem Graphitkonzentrat. Jetzt folgt der 24-Stunden Betrieb.

Erstmals hat das Unternehmen auch Bilder der Produktqualifizierungsanlage („PQF“) veröffentlicht (siehe Abbildung 1). Insgesamt wurde die Anlage durch öffentliche Fördermittel aus dem Critical Minerals Development Program der Commonwealth-Regierung in Höhe von 2,9 Mio. AUD mitfinanziert.

Abbildung 1: Blick in die neue Fabrikhalle von EcoGraf nahe Perth.

Der erfolgreiche Abschluss des PQF ermöglicht die Validierung des EcoGraf HFfree(TM)-Reinigungsprozesses für die kommerzielle Produktion sowie die Bereitstellung von Produktmustern für potenzielle Kunden. Außerdem liefert der Betrieb eine wichtige Grundlage für die künftige Kreditvergabe für kommerzielle Anlagen an anderen Standorten in Europa, Nordamerika und Asien. EcoGraf arbeitet an Standortstudien mit potenziellen Herstellern von Lithium-Ionen-Batterien.

Vor kurzem wurde eine unabhängige Benchmarking-Studie für das EcoGraf HFfree(TM)-Reinigungsverfahren im Vergleich zu alternativen Reinigungsverfahren für die Herstellung von Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien veröffentlicht. Die Studie bestätigt die Wettbewerbsfähigkeit des HFfree(TM)-Prozesses im Vergleich zu den anderen Reinigungsmethoden.

EcoGraf möchte in seiner PQF jetzt zunächst die Ergebnisse früherer Zyklustests wiederholen, bei denen eine Reinheit von 99,99 % Kohlenstoff erzielt wurde. Das Unternehmen hat weitere Updates für die nahe Zukunft angekündigt.

