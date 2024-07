Etwas Wissen bezüglich Bergbau-Begriffen ist gut für Anleger

Informieren sich Investoren über Bergbaugesellschaften, treffen sie auf verschiedene Fachbegriffe.

Die Informationsmöglichkeiten und -mengen sind heute enorm. Um zu verstehen, was ein Unternehmen im Boden besitzt, gilt es die Begriffe Mineralressourcen und Mineralreserven zu kennen. Über Mineralressourcen erfährt man meist etwas in der Phase der Exploration eines Projektes. Dabei existieren die Begriffe „geschlussfolgert“ (Zeit der frühesten Aktivitäten, in der Regel nur begrenzte Exploration), „angezeigt“ (umfangreichere Exploration, Form, Tiefe und Streichlänge sind bekannter) und „gemessen“ (Rentabilität einer Lagerstätte kann nun meist beurteilt werden). Angezeigte Mineralressourcen können für Vormachbarkeits- und Machbarkeitsstudien verwendet werden. Gemessene Ressourcen fließen in Machbarkeitsstudien im Spätstadium ein. Sie sind damit ein guter Wert für das, was wirklich in einer Lagerstätte steckt.

Die gemessenen Ressourcenwerte können in nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven umgewandelt werden. Mineralreserven umfassen im Gegensatz zu Ressourcen nur den Teil, der wirtschaftlich rentabel ist. Wahrscheinliche Mineralreserven beinhalten den Prozentsatz der Mineralien, der voraussichtlich aus dem Erz gewonnen werden kann sowie die Lebensdauer der Liegenschaft und die Zeit, die nötig ist, anfängliche Kapitalkosten wieder hereinzuholen. Nachgewiesene Reserven geben zusätzlich Auskunft über geologische, wirtschaftliche, ökologische und weitere Fakten und sie stehen damit für die sicherste Auskunft, wie sich das Projekt entwickeln kann. Sie stellen die endgültige Schätzung dar. Weitere Faktoren wie die finanzielle Lage einer Bergbaugesellschaft, das Know-how des Managements und ob sich das Projekt in einer bergbaufreundlichen Region befindet, sind von Interesse.

Mit besten Voraussetzungen kann beispielsweise Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-potash-corp/ – punkten. Dessen Kaliprojekt liegt im bergbaufreundlichen Gabun, Afrika. Das Management hat bereits Kaliprojekte dort entwickelt und eine positive Vormachbarkeitsstudie liegt vor.

Im Silberbereich gefällt Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – mit seinem Silber-Gold-Projekt Panuco in Mexiko, das bereits früher produziert hat. Dieses Jahr hat das Unternehmen eine aktualisierte Mineralressourcenschätzung veröffentlicht.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

