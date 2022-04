Digital Signage: effektiv, aufmerksamkeitsstark und flexibel

ALGROUP überzeugt mit modernen Lösungen für Werbung und Information

In Einkaufszentren, am Bahnhof oder auf Messen sind immer mehr digitale Bildschirmlösungen gefragt. So werden Informationen verbreitet, Produkte beworben oder interaktive Möglichkeiten geschaffen. ALGROUP aus Köln kombiniert die beliebten Textilspannrahmen der Marke FRAMELESS mit modernen Monitorelementen und bietet damit attraktives Digital Signage für Unternehmen aus ganz Deutschland.

Digital Signage liefert viele Vorteile gegenüber herkömmlicher Printwerbung oder einer statischen Beschilderung. Denn die bewegten Bilder ziehen die Aufmerksamkeit in besonderem Maße auf sich. Ein Messebesucher wird so auf den Stand gelockt, ein Spaziergänger bleibt am Schaufenster stehen und ein Patient findet wichtige Informationen beim Arzt oder im Krankenhaus.

Digital Signage bietet neben der Aufmerksamkeitsstärke viel Flexibilität, denn variable Inhalte können in kurzer Abfolge angezeigt werden. Anpassungen sind in Echtzeit möglich, womit aktuelle Neuigkeiten sofort ausgespielt werden können. Werbebotschaften können sogar auf verschiedene Zielgruppen zugeschnitten und zu unterschiedlichen Tageszeiten vermittelt werden.

Die ALGROUP GmbH aus Köln verfügt über ein breites Portfolio von Produkten, das von Displays über Wandelemente bis hin zu Anspielstationen für Spielkonsolen reicht. Außerdem stellen die Experten für Werbesysteme und Textilspannrahmen auf Wunsch auch Sonderanfertigungen her.

„Studien und Erfahrungswerte zeigen, dass Digital Signage den Kunden gefällt, sie unterhält und zum Kauf bewegt. Das steigert die Zufriedenheit und den Umsatz,“ erklärt Maike Schumacher, Vertriebsleiterin bei ALGROUP abschließend. „Wir stehen gerne für Anfragen und Beratungen zur Verfügung.“

Weitere Informationen zu Digital Signage oder Themen wie Stoffspannrahmen finden Interessierte auf https://www.algroup.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ALGROUP GmbH

Frau Pia Müller

Waltherstraße 49-51

51069 Köln

Deutschland

fon ..: 0221 / 68 93 23 0

fax ..: 0221 / 68 93 23 88

web ..: https://www.algroup.de

email : info@algroup.de

Die ALGROUP GmbH aus Köln hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit innovativen Werbesystemen den Werbeerfolg ihrer Kunden nachhaltig zu erhöhen. Sie hat sich seit 1991 auf das Visual Branding am Point of Sale, auf Messen & Events sowie im Interior Design spezialisiert. Neben der hauseigenen Produktion bietet ALGROUP umfassende Servicekompetenzen von der Entwicklung und dem Design über die Logistik bis hin zur Montage und Wartung. Die Basis für die perfekte visuelle Darstellung bildet die Eigenmarke FRAMELESS. Das Textilspannrahmen-System aus Aluminium in Premium-Qualität, welches sich durch elegante Optik sowie langlebige, herausragende Qualität auszeichnet, findet mittels verschiedener Produktvarianten vielfältige Anwendung.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Lisa Petzold-Sauer

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 / 70 79 011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kleiner und robuster Handy-Etikettendrucker Brady M211