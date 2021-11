CSS AG stellt aktuelles Major Release 37.5 von eGECKO vor

Innovative Neuerungen bieten noch mehr Sicherheit, Komfort und Zeitersparnis

Künzell, 10. November 2021 – Mit der aktuellen Version eGECKO 2.0 Rev. 37.5 stellt CSS ihr jährliches Major Release vor. Neben einer Fülle von neuen Funktionen und Modulanpassungen punktet die Software insbesondere mit innovativen Komfortfunktionen, die es Anwendern ermöglicht, ihre tägliche Arbeit mit eGECKO noch effizienter zu gestalten. Zu den Highlights zählen unter anderem der neue Webclient im „Employer Self Service“ für eine durchgängige Digitalisierung, die „Bilanzierenden Einheiten“ für eine optimale Bilanzierungsfähigkeit untergeordneter Unternehmensteile (etwa Filialen ohne eigene Bestandskonten) im Bereich Finanz- und Anlagenbuchhaltung, sowie die vollintegrierte Abrechnung von Betriebskosten aus Immobilienverträgen im Vertragsmanagement. Zudem bietet der eGECKO Cube künftig allen Nutzern noch mehr Übersichtlichkeit und Komfort.

Neuer Webclient für durchgängige Digitalisierung

Der von CSS eigenentwickelte Webclient im „Employer Self-Service“ vereint neue Technologie mit einem modernen Look & Feel. Ab dem neuen Release profitieren eGECKO-Anwender von einer optimierten, geräteübergreifenden Darstellung sowie der vollumfänglichen Nutzung bestehender Browserfunktionen. Zum Start wird der neue Webclient im Employer Self Service (ESS) in den Bereichen Stammdatenänderung, Verdienstnachweise, Steuerbescheinigung, Rechnungsprüfung Skillbewertung und Seminarbuchung verfügbar sein.

Verbesserte Bilanzierungsfähigkeit dank Bilanzierender Einheiten

Für Unternehmen ist es mitunter schwierig, untergeordnete Unternehmensteile – etwa Filialen ohne eigene Bestandskonten – bilanziell darzustellen. Die neuen Bilanzierenden Einheiten in eGECKO lösen dieses Problem, indem sie zur Ermittlung der Vermögensdarstellung „fiktive“ Sachkonten heranziehen. Während vorhandene Berechtigungsstrukturen unangetastet bleiben, wird die organisationsübergreifende Bearbeitung in Form von Mahnungen, Zahlverkehr und Auswertungen erweitert. Die Bilanzierenden Einheiten gestalten die Finanzbuchhaltung rund um das Tagesgeschäft in großen Organisationen hochkomfortabel und bieten zahlreiche filialübergreifende Auswertungen und Auskünfte.

Betriebskosten aus Immobilienverträgen vollintegriert abrechnen

Im Vertragsmanagement können Anwender nun komfortabel Betriebskosten aus Immobilienverträgen vollintegriert in eGECKO abrechnen. Hierzu verteilen sie die in eGECKO gebuchten Kosten getrennt nach Kostenkategorie über Umlageschlüssel und/oder Verbrauchsmengen auf Vermietungsflächen wie Wohnungen oder Büros. Als Umlageverfahren werden feste Bezugsmengen, Verbrauchsmengen, Bezugsmengentage oder auch eine Mischung von Umlageverfahren unterstützt. Die Erfassung von Kosten erfolgt entweder manuell oder per Übernahme der Buchung aus der Finanzbuchhaltung oder der Kostenrechnung. Nach einem ausgiebigen Prüfungslauf, der fehlende Verbrauchsmengen erkennt, werden die Betriebskosten über die zugehörigen Mietverträge abgerechnet. Als Ergebnis erhalten die Anwender Belege für alle Einzelverträge, in denen Zahlungen erstellt und anschließend an die Faktura oder das Rechnungswesen übergeben werden.

Mehr Übersichtlichkeit und Komfort im eGECKO Cube

Mit dem eGECKO Cube hatte CSS vor einem Jahr ein neues BI-Tool für Controlling-Anwender veröffentlicht, mit dem sich professionelle Analysen und Auswertungen in Tabellenform im Handumdrehen erstellen lassen. Für mehr Übersichtlichkeit wurde nun die optische Darstellung verfeinert. Ab sofort ist es möglich, Cube-Ergebnisse anhand von fünf Style-Vorlagen zu individualisieren, die verschiedene Hintergrundfarben, Schriftfarben und weitere Schrifteinstellungen beinhalten. Nutzer des Programms können die verschiedenen Styles pro Cube anpassen oder auch einen Standard-Style für alle Cubes oder einzelne Gruppierungsebenen definieren.

Weitere Verbesserungen im Bereich Kostenrechnung und Controlling:

o Visualisierung von Cubes im Web Dashboard

o Speicherung von Gruppierungssetups zur Wiederverwendung

o Komfortablere Auswahl von gewünschten Feldern aus dem gesamten Datenmodell

o Optionale negative Darstellung von Spalten

o Vereinfachte Datenerfassung durch intelligente Operationsvorschläge

o Vermeidung von Erfassungsfehlern durch neue Prüfmethoden

Mittelstandslösung eGECKO

Die branchenübergreifend einsetzbare Software eGECKO integriert und vernetzt auf effiziente, ganzheitliche Weise sämtliche Abläufe eines Unternehmens. Das Produktportfolio umfasst Lösungen für das Rechnungswesen (Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Konzernmanagement, Vertragsmanagement, Dokumentenarchiv), Controlling (Kostenrechnung, strategische Unternehmensplanung, Budgetierung, Kennzahlensystem, Rating), Personalwesen (Lohn- und Gehaltsabrechnung, Reisemanagement, Personalmanagement, Personalzeiterfassung), CRM sowie spezielle ERP-Komplettlösungen für ausgewählte Branchen.

Über die CSS AG

Die CSS AG entwickelt seit 1984 benutzerorientierte sowie branchenübergreifend einsetzbare Business Software für den anspruchsvollen Mittelstand – auch für den internationalen Unternehmenseinsatz. Die Softwarelösung eGECKO bietet als einzige Mittelstandslösung die komplette Integration von Rechnungswesen, Controlling, Personalwesen und CRM mit moderner Javatechnologie. Mit knapp 2500 Kunden und ca. 12.225 Firmen, darunter Organisationen, öffentliche Einrichtungen, mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne wie CAWÖ Textil, Hassia Mineralquellen, die WASGAU Produktions & Handels AG oder der VDMA, gehört CSS zu den großen Herstellern betriebswirtschaftlicher Software in Deutschland. Neben dem Hauptsitz in Künzell bei Fulda ist die CSS-Gruppe deutschlandweit mit über 250 Mitarbeitern und Standorten in Berlin, Dresden, Düsseldorf, Hamburg, Lampertheim, Landsberg am Lech, München, Villingen-Schwenningen und Wilhelmshaven vertreten. Zum europaweiten Partnernetz von CSS zählen Unternehmen wie die Asseco Solutions AG, COBUS ConCept GmbH, Hetkamp GmbH, PLANAT GmbH, PDS GmbH oder PSI Automotive & Industry GmbH. Strategische Partner sind Microsoft, Informix, Oracle und IBM. Die CSS AG ist Mitglied im Branchenverband BITKOM, im VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) und im BVMW (Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.). Weitere Informationen zu CSS: www.css.de

Pressekontakt

CSS AG

Verena Quell

Friedrich-Dietz-Str. 1

36093 Künzell

Tel.: +49 (661) 9392-216

Fax: +49 (661) 9392-325

E-Mail: verena.quell@css.de

Web: www.css.de

