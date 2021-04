Keno (Moop Mama)+Galv Release 18.04.2021

Was könnte HipHop-Liebhaber:innen in der Pandemie besser entertainen, als Rappern via Stream beim Texten zuzuschauen? Die Show packt Improvisation und musikalische Klasse in ein Wohnzimmer-Ambiente.

Wir als Band Daensn aus Dresden veranstalten einmal im Monat mit der Unterstützung von fritz kola und Rothaus Pils die Daensn Freestyle Show. Es ist ein brandneues Musik-Format, welches in der Form noch nicht existiert.

Zu jeder Folge laden wir Gast-MC’s ein und produzieren eine Live-Session, bei der es ausschließlich um Entertainment, Freestyle-Rap und improvisierte Beats geht. Zu Gast bei der ersten Folge sind Keno von Moop Mama und Galv. Veröffentlicht wird die Show am 18.04.2021 auf YouTube und als Audiopodcast auf allen Plattformen. Einen Song Ausschnitt aus der Show haben wir bereits auf Youtube veröffentlicht. Hier geht’s zum Song auf Youtube.

Obwohl uns die Pandemie als Musiker und Veranstalter hart getroffen hat, konnten wir uns einen großen Vorteil zu Nutze machen – die Clubs stehen leer und Streaming boomt. Mit der Groovestation Dresden als weiteren Sponsor haben wir den beliebten Szeneclub in ein gemütliches Film Set up verwandelt und haben bereits die zweite Folge mit den Gästen Liquid und Maniac gedreht, welche dann im Mai veröffentlicht wird.

Wir freuen uns über einen Artikel über die Veröffentlichung der Daensn Freestyle Show auf Youtube in der Presse. Gerne sind wir für ein Interview bereit, wenn Sie das Format interessant finden oder über kreativ schaffende Musiker in der Corona-Krise schreiben möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Daensn GbR

Herr Samuel Maiwald-Immer

Förstereistraße 6

01099 Dresden

Deutschland

fon ..: 017672373082

web ..: http://www.daensn.de

email : freestyleshow@daensn.de

Die Dresdner Band Daensn veranstaltet seit fünf Jahren erfolgreich eine HipHop-OpenMic-Veranstaltungsreihe. Dadurch weiß die Band mit spontanen Situationen, Genrewünschen, Soli oder Pannen umzugehen.

Die Daensn Freestyle Show spricht HipHop-Fans an und generiert dabei Crossovereffekte, welche durch die jeweiligen Gast-MCs zustande kommen und zu großer Reichweite verhelfen. Neben Musikbegeisterten und Musiker:innen werden auch Kulturliebhaber:innen durch die Symbiose aus Podcast, Live-Konzert und Late-Night-Show angesprochen.



Pressekontakt:

Daensn GbR

Herr Samuel Maiwald-Immer

Förstereistraße 6

01099 Dresden

fon ..: 017672373082

web ..: http://www.daensn.de

email : freestyleshow@daensn.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Keno (Moop Mama)+Galv zu Gast bei der Daensn Freestyle Show