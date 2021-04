Comtesse Klara von Helfenstein – Eine historische Novelle

Wolfgang Schöberl erzählt in „Comtesse Klara von Helfenstein“ die Geschichte der Weißen Frau von Wolfsegg.

Im 15. Jahrhundert herrschte auf der Burg Wolfsegg bei Regensburg der ehrgeizige Graf Ulrich von Laaber. Seine Burgherrin war die lebenslustige schwäbische Klara von Helfenstein. Diese hatte den Grafen gegen den Wunsch ihres Vaters geheiratet. Als Klara ihm helfen möchte seinen Besitz zu vergrößern, verliebt sie sich in den Hammerbesizer Rüdiger Moller. Als Graf Ulrich davon erfährt, ist dieser natürlich nicht begeistert. Klaras Ehe endet in einer Katastrophe. Nach ihrem Tod entstand in Wolfsegg die Sage von der „Weißen Frau.“ Vor allem nachts wurde sie immer wieder auf der Burg gesehen. Da Klara von Helfenstein keines natürlichen Todes starb, wurde die Sage von der „Weißen Frau“ mit ihr in Verbindung gebracht.

Die Leser tauchen in „Comtesse Klara von Helfenstein“ von Wolfgang Schöberl in die Welt von Adligen in Burgen ein. Sie nehmen an einer Geschichte zwischen Liebe und Tod teil und folgen der Protagonistin durch ihr kurzes, aber sehr bewegtes Leben. Leser, die sich für historische Sagen aus dem Mittelalter interessieren, werden die Lektüre dieser Novelle mit vielen geschichtlichen Informationen, authentischen Dialogen und Beschreibungen genießen.

„Comtesse Klara von Helfenstein" von Wolfgang Schöberl ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-21505-4 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

