Die Sage vom Haus am See – Die Geschichte eines verzauberten (oder verfluchten?) Hauses

Ein Haus erzählt in Michael Ghanems „Die Sage vom Haus am See“ seine ganz eigene Geschichte.

Dies ist die Geschichte von einem sagenumwobenen Haus im Norden Tunesiens. Es wurde zu Beginn 20. Jahrhunderts erbaut, von seinen letzten Bewohnern in den 60er Jahren verlassen und steht heute verschlossen und von Rosen überwuchert mit Blick auf den See. Nur wenige Menschen kennen die tragische Geschichte um seinen Erbauer Cedric, der das wunderschöne Haus seiner großen Liebe Lilith geschenkt hat. Ein treuer Freund wachte nach deren Tod über das Haus und nach vielen Jahren verkaufte er es an Patrice und seine große Liebe. Sie lebten nur wenige Jahre sehr glücklich im Haus am See, bis der 2. Weltkrieg diese friedliche Welt traf. Das Haus am See lag abgeschieden, es wurde nicht getroffen und bot Zuflucht für viele Verwandte und Freunde und jüdische Verfolgte. Aber Patrice verlor sein Leben im Krieg, auch Liliane starb, nachdem sie ihr ungeborenes Kind verloren hatte. Liliane hatte das Haus an einen treuen Freund von Patrice verkauft.

Erneut wird in der Erzählung „Die Sage vom Haus am See“ von Michael Ghanem durch gewalttätige Auseinandersetzungen das Leben einer Familie zerstört. Das Haus am See war immer wieder für wenige Jahre das Zuhause von Liebenden, die durch Krieg und Tod voneinander getrennt wurden. Aber ihre Liebe konnte nicht zerstört werden. Man sagt, dass in Nächten voller Sterne die weißen Schatten der toten Liebenden im Garten wandeln und nach wundersamer Musik tanzen. Rosen und Chrysanthemen blühen dazu auf wundersame Weise und bezeugen, dass Liebe stärker als der Tod ist.

„Die Sage vom Haus am See" von Michael Ghanem ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-26104-4 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

