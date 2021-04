Guthaben in unter 28 Sekunden bei KarteDirekt.de

Berlin, den 13.04.2021. Guthaben aufladen war noch nie so einfach. Der Online-Shop KarteDirekt.de lädt Guthaben aller Art gebührenfrei auf.

Wer sein Guthaben aufladen möchte, kann das in der heutigen digitalen Zeit ganz einfach online tun, ohne zum Supermarkt oder zur Tankstelle fahren zu müssen. Mit wenigen Klicks ist das Guthaben aufgeladen und man ist wieder startklar für das Wesentliche. KarteDirekt ist ein Anbieter, der es seinen Kunden sehr einfach macht ihre Karten online aufzuladen. Als offizieller Wiederverkäufer können Kunden völlig frei von Bedenken mit allen gängigen Bezahlmethoden das Guthaben online ordern.

PlayStation Karten sind heute sehr gefragt. PlayStation Network Guthaben ist für Zocker nicht wegzudenken. Neue Spiele kaufen, grenzenloses Online-Gaming erleben oder einfach die Spielesammlung genießen. Mit PSN-Guthaben kann man sein PSN Account Guthaben einfach füllen und damit Spiele oder DLC kaufen, sowie PS Plus und PS Now abonnieren. Mit PS Plus kann man viele kostenlose Vorteile wie gratis Spiele, Online-Gaming oder Cloud-Speicher nutzen.

Doch nicht nur PlayStation Karten sind erhältlich. Auch für Xbox, Nintendo und viele weitere Plattformen kann man Guthabenkarten kaufen. Wer seine geliebten Menschen, einen Kollegen oder einen Freund beschenken möchte, kann das mit einer personalisierten Geschenkkarte ganz einfach tun. Geschenkkarte auswählen, bezahlen und per E-Mail an eine Person senden. So einfach geht das heutzutage. Guthaben aufladen kann man mit jeder gängigen Kreditkarte. KarteDirekt bietet daneben auch Neuigkeiten und Blogartikel zu Spielen und Konsolen an. Hier kommen vor allem die Gamer voll auf ihre Kosten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KarteDirekt

Herr R. Wijkstra

Mary van der Sluisstraat 380

1095 ME Amsterdam

Niederlande

fon ..: +31685121108

web ..: https://kartedirekt.de

email : roy@codesdirect.com

Auf KarteDirekt.de ist es möglich, innerhalb einer Minute neues Guthaben für deinen Lieblingsservice oder Webshop zu erhalten. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

KarteDirekt

Herr R. Wijkstra

Mary van der Sluisstraat 380

1095 ME Amsterdam

fon ..: +31685121108

web ..: https://kartedirekt.de

email : roy@codesdirect.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Kämmers Minutenrezept – Schnelle und einfache Rezepte