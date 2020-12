USB-Ladestation und Stellplatz für bis zu 10 Handys und Tablets oder mehr

– LINDY-Lösung: stromhungrige Handys oder Tablets jetzt einfach und platzsparend aufladen –

Nicht nur in Schulen – vom Klassenzimmer bis zum Lehrerzimmer – werden vermehrt eine große Anzahl an Tablets eingesetzt und müssen immer wieder geladen werden, auch in Restaurants, Hotels, Bibliotheken und vielen weiteren Orten trifft man Kunden oder Besucher, die nach „ein bisschen Strom“ für ihr Gerät fragen. Bisher gab es dafür Einzellösungen mit unterschiedlichen Netzteilen, Steckern und USB- beziehungsweise Lightning-Anschlüssen, mehreren 230 V-Steckerleisten und einer Menge Kabelgewirr auf oder unter den Tischen.

Diesem Umstand Rechnung tragend kommt nun LINDY mit einer Lösung auf dem Markt, die stromhungrige Handys oder Tablets jetzt einfach und platzsparend aufladen kann. Die USB-Ladestation kann gleichzeitig bis zu 10 Handys, Tablets oder andere USB-Geräte aufladen. Elf Trennplatten aus Kunststoff werden oben in die Ladestation gesteckt, so dass Smartphones und Tablets unterschiedlicher Größe sicher auf der Ladestation stehen können. Die ’10 Port USB-Ladestation‘ mit einer Breite von 24 cm und einer Tiefe von knapp 14 cm und einem soliden Stand-Gewicht von 800 g lädt jedes Gerät mit maximal 5 Volt und 2,4 A auf. Bei gleichzeitiger Belegung aller zehn Slots werden noch gut ausreichende 1,8 A pro Gerät zur Verfügung gestellt.

Die ‚Smart Charging‘-Funktion passt die Stromstärke individuell und optimal an das angeschlossene Gerät an und garantiert sicheres Aufladen, ein Überspannungsschutz sorgt für die weitere Sicherheit der Geräte. Für ein schnelles Aufladen sorgt der Battery Charging Standard 1.2 sowie das Laden nach dem Apple Charging Protocol. Aufgrund der enormen Vielfalt der heutigen USB-Lade-Buchsen, sowie meist unterschiedlich erforderlicher Kabellängen, werden keine Ladekabel mitgeliefert und die Ausgangsbuchse mit einem, für solche Anwendungen gängigen, USB Typ A-Anschluss designed.

Preise und Verfügbarkeit

Die ’10 Port USB-Ladestation‘ von Lindy (Artikelnummer 73309) ist ab sofort über Lindy-Partner oder im Lindy-Online-Shop erhältlich. Der Preis liegt bei 69,08 EUR zzgl. 16 % MwSt. bzw. 19 % MwSt. ab Januar 2021. Fachhändler erhalten entsprechende Rabatte, so dass der Straßenpreis auch darunter liegen kann. Im Lieferumfang ist neben einer kurzen deutschen Bedienungsanleitung ist ein 12 Volt, 8 A Netzteil mit 4 länderspezifischen Netzkabeln enthalten damit die Ladestation auch bei Veranstaltungen im Ausland genutzt werden kann.

