Zwei Jahre Zusammenarbeit mit Krombacher und Schweppes: Kölner Fullthinking Agentur REVO resümiert

Köln, 10. November 2021. Hinter REVO liegen nunmehr zwei Jahre voller spannender Projekte mit und für die Krombacher Brauerei.

Die im Familienbesitz betriebene Brauerei zählt zu den größten in Deutschland. Zum Unternehmen gehört auch die Schweppes Deutschland GmbH sowie die Marke Vitamalz. 2019 wurde die Agentur REVO nach einem mehrstufigen Ausschreibungsverfahren und mehreren initialen Startprojekten für Vitamalz Sport und Schweppes in den Agenturpool der Brauerei aufgenommen. Innerhalb von zwei Jahren folgten Projekte für weitere Marken des Unternehmens wie Krombacher’s Fassbrause, sodass die Zusammenarbeit kontinuierlich ausgebaut werden konnte. Die Hauptaufgaben der in Köln ansässigen Agentur sind die Konzeption und Gestaltung der Markenauftritte am POS, die für die entscheidenden Verkaufsimpulse beim Shopper sorgen. Vor allem bei der Lancierung von neuen Produktkonzepten ist die Expertise der Agentur regelmäßig gefragt.

„Das REVO Team hat uns mit seiner zuverlässigen und schnellen Arbeitsweise überzeugt. Es macht großen Spaß zu sehen, mit welcher Leidenschaft das Team an den Projekten arbeitet.“, so Lars Dammertz, Marketingleiter AFG/Neue Marken Krombacher über die Kooperation. Auch Knut Zimmermann, Geschäftsführer der REVO beurteilt die bisherige Zusammenarbeit durchweg positiv: „Krombacher ist ein hervorragend aufgestelltes Unternehmen mit tollen Marken und Herausforderungen. Die Kommunikationskultur mit dem Kunden ist von hohem Vertrauen geprägt und entspricht total unserem Ansatz, durch enge und schnelle Abstimmungen fast wie in einem Team sehr gute Ergebnisse zu produzieren.“

REVO wurde 1998 in Köln gegründet. Seit 20 Jahren etabliert, arbeitet die Fullthinking Agentur in den Bereichen Sales, Brands und Digital. Rund 30 Kolleg*innen arbeiten strategisch, redaktionell, gestalterisch und beratend an Projekten bekannter Marken und Produkte aus den Bereichen FMCG, Handel, Finanzen und produzierendes Gewerbe.

