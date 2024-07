Virtimo AG wird zentrale Digitalisierungspartnerin der oekostrom AG

Erfolgreiche Börsenanbindung der oekostrom AG durch Digitalisierungsplattform basierend auf der Virtimo Digitalization Cloud erfolgt

Berlin, 29.07.2024 | Mit dem Ziel, Prozesse zu automatisieren und modernisieren, steht die Virtimo AG der oekostrom AG künftig als zentrale Dienstleisterin rund um die digitale Transformation zur Seite. Nach der erfolgreichen Anbindung von Lösungen für virtuelle Kraftwerke und das Forecasting stellt die kürzlich gelungene Börsenanbindung der oekostrom AG durch die Digitalisierungsplattform einen weiteren Meilenstein in der Zusammenarbeit dar. Die realisierten Lösungen basieren auf der Virtimo Digitalization Cloud zur Anwendungsentwicklung, die die Low-Code-Plattform IGUASU als Integrationsschicht und das BPC [Business Process Center] als zentrales Portal für Fachanwender:innen umfasst.

Seit dem Go-live der Börsenanbindung kann nach interner Händlerfreigabe der Versand der aktuellen Mengendaten zur Teilnahme an den Day-Ahead-Auktionen der Strombörse EXAA für den österreichischen und deutschen Markt automatisiert erfolgen. Trotz der Komplexität, bedingt durch hohe Sicherheits- und Authentifizierungsanforderungen sowie das Zusammenspiel mit dem Portfoliomanagement, konnte die Lösung in kürzester Zeit realisiert werden. Die Virtimo Digitalization Cloud nutzt Low-Code-Prinzipien und beschleunigt die Geschwindigkeit der Entwicklungszyklen daher erheblich. Ihre Flexibilität ermöglicht es der oekostrom AG zudem auch zukünftig, auf Veränderungen schnell zu reagieren und rasch neue, innovative Geschäftsideen zu etablieren. Die Anbindung der Strombörse EXAA ist bereits der dritte Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen der oekostrom AG und der Virtimo AG.

Im ganzheitlichen Management der ökologischen Kraftwerke konnten in ersten Anwendungen etwa die zentrale Bereitstellung der IST-Erzeugungswerte aus der virtuellen Kraftwerkslösung und darauf aufbauend die Verteilung dieser Werte zur Erstellung kontinuierlicher untertägiger Prognosen erfolgreich umgesetzt werden. Der Einsatz der Virtimo Digitalization Cloud ermöglicht es dabei, bislang manuelle oder teilautomatisierte Prozesse zu automatisieren, orchestrieren und nachvollziehbar zu machen. Die oekostrom AG profitiert dadurch von erheblichen Effizienzsteigerungen bei einer deutlichen Reduzierung des Verwaltungsaufwands. Zudem vermindert die Automatisierung der Prozessabläufe das Risiko fehlerhafter manueller Eingriffe.

Martin Büscher, Verantwortlicher für das Business Development der Virtimo AG und Projektleiter an der Seite der oekostrom AG, betont: „Wir sind stolz darauf, mit unserer Expertise und unseren innovativen Lösungen die oekostrom AG auf ihrem Weg zu mehr Effizienz, Geschwindigkeit und Zukunftsfähigkeit zu begleiten. Mit der Virtimo Digitalization Cloud können wir der oekostrom AG eine stabile Plattform mit einer hohen Verfügbarkeit an die Hand geben, die den reibungslosen Ablauf ihrer Geschäftsprozesse sicherstellt. Gemeinsam verleihen wir der digitalen Transformation ordentlich Rückenwind und sichern das starke Wachstum der oekostrom AG nachhaltig.“

„Die oekostrom AG hat durch einen umfassenden Digitalisierungsprozess ihre Handelsaktivitäten transparenter und effizienter gestaltet. Dank der Zusammenarbeit mit Virtimo können Energiehandelsgeschäfte automatisiert an der Börse abgewickelt werden. Durch das Echtzeitdatenmonitoring einer Vielzahl von Kommunikationsschnittstellen der Handelsprozesse haben wir die Betriebssicherheit und -effizienz stark verbessert, was die oekostrom AG noch wettbewerbsfähiger macht“, so Georg Lettner, oekostrom AG.

Über die oekostrom AG

Seit 25 Jahren treibt die oekostrom AG den Umbau in eine saubere Energiezukunft als Vorreiterin voran. 1999 aus der Anti-Atom- und Umweltschutzbewegung heraus gegründet, ist die oekostrom AG heute mit über 3.100 Aktionär:innen die größte unabhängige Energiedienstleisterin in Österreich. Die oekostrom AG liefert 100 % sauberen Strom aus Wind, Sonne und Wasser. Der Strom kommt aus österreichischen Kraftwerken, von mehr als 2.000 Sonnenenergieanlagen der Kund:innen und aus eigenen Windrädern. Die oekostrom AG setzt sich transparent, partnerschaftlich und fair für eine saubere Energieversorgung in Österreich ein.

Über die Virtimo AG

Die Virtimo AG ist Softwareherstellerin und IT-Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin. Gegründet im Jahr 2010 arbeiten heute rund 120 Expert:innen für Virtimo in den Themenfeldern Softwareentwicklung, Consulting, Digitale Transformation, Systemintegration, Prozessautomatisierung, Cloud Services und Solutions sowie der Konzeption und Umsetzung fachspezifischer IT-Lösungen. Besonderes Augenmerk legt Virtimo auf die IT-Sicherheit, die sich als integraler Bestandteil durch alle Themenfelder und Prozesse zieht. Der Branchenschwerpunkt liegt in der Energiewirtschaft, wo Virtimo Unternehmen aus dem Bereich KRITIS unterstützt. Darüber hinaus ist Virtimo für Kund:innen der Bereiche Automobil, Technik, Versicherungen und Handel tätig. Mehr unter virtimo.de

