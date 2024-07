MEGASONEX® M8 S mit 94,2% als „SEHR GUT“ bewertet

Die MEGASONEX® M8 S erhielt im ETM Testmagazin die Note „Sehr gut“ (94,2 %). Sie überzeugt durch effektive, schonende Reinigung, leisen Betrieb, hochwertige Verarbeitung und vielseitiges Zubehör.

Die MEGASONEX® Ultraschallzahnbürste M8 S wurde erst kürzlich zum Testsieger des Kaufkompass der renommierten Zeitung Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) gekürt (https://bit.ly/4bXlsOi). Nun wurde die Zahnbürste auch in einem Einzeltest des ETM Testmagazins (Ausgabe Nr.228, 8/2024) mit der Bewertung „Sehr gut“ ausgezeichnet. Die innovative Ultraschallzahnbürste besticht durch ihre effektive Reinigungstechnologie und ihre sanfte Reinigungswirkung. Mit einer Gesamtbewertung von 94,2 % überzeugte die M8 S Prüfer und Tester gleichermaßen.

Der umfassende Einzeltest der MEGASONEX® M8 S gliederte sich in die Punkte Zahnreinigung und Pflege (Wertungsanteil 50 %), Handhabung (Wertungsanteil 25%), Akkumulator (Wertungsanteil 10 %), Material- & Materialverarbeitungsqualität (Wertungsanteil 10 %) und Schallausstoß (Wertungsanteil 5 %).

Bei der Zahnreinigung zeigt die M8 S in jederlei Hinsicht hervorragende Ergebnisse. Besonders hervorgehoben wurde die vorzügliche und gleichzeitig schonende Reinigungsleistung der Ultraschallzahnbürste M8 S. Besondere Empfehlung wurde hier für Personen ausgesprochen, die empfindliche Zähne, bzw. Zahnfleisch haben. Durch den Ultraschall und die gute Handhabung des Bürstenkopfes werden auch die Zahnzwischenräume von sämtlichen Verunreinigungen befreit und die Zähne fühlen sich nach dem Putzen spürbar sauber an.

Neben der hervorragenden Verarbeitungsqualität und dem geringen Gewicht (ca. 80g) des Handteils der Ultraschallzahnbürste gefiel der leise Betrieb – ein großer Vorteil gegenüber vielen anderen Schallzahnbürsten ohne Ultraschallfunktion. Einen Bonus gab es außerdem für die Schnellladefunktion. Darüber hinaus fand das reichhaltige MEGASONEX®-Zubehör wie der Zungenreiniger, die Zahnpasta und das Reiseetui großen Anklang. Großer Vorteil gegenüber anderen Ultraschallzahnbürsten: Man kann jede Zahnpasta verwenden, eine spezielle Ultraschallzahnpasta ist nicht notwendig.

Den kompletten ETM Testbericht finden Sie unter: (https://bit.ly/4dceTc9)

MEGASONEX® ULTRASCHALLZAHNBÜRSTE INFORMATIONEN

Eine Universitätsstudie hat gezeigt, dass die Bakterienketten, aus denen Plaque besteht, unter Anwendung von Ultraschall aufbrechen und dadurch unschädlich gemacht werden. Die MEGASONEX® ist eine in den USA entwickelte Ultraschallzahnbürste (ursprünglich unter dem Namen Ultrasonex), die sich seit 2012 dieses Prinzip zunutze macht. Erzeugt wird der Ultraschall durch einen Piezokristall im oberen Bereich des Handstücks, dort, wo der Bürstenkopf aufsitzt.

Der Megacrystal(TM) von MEGASONEX® arbeitet bei niedrigem Stromverbrauch mit einer sicheren, medizinischen Frequenz von 1,6 MHz = 1.600.000 Hertz (Schwingungen pro Sekunde) = 96.000.000 Pulsen pro Minute. Typische Schallzahnbürsten haben Bürstenbewegungen von 15 bis 40.000 Schwingungen pro Minute oder 125 bis 333 Hertz, das ist ungefähr 4.800 Mal niedriger. Die Ultraschalltechnologie, die in der MEGASONEX® Zahnbürste zum Einsatz kommen, wurde bereits in den frühen 1990er Jahren von der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA für die Nutzung in Zahnbürsten zugelassen.

MEGASONEX® wird von der Goldspire Group, Ltd. hergestellt, einem Start-up-Unternehmen, das von den weltweit führenden Experten in den Bereichen Zahnaufhellung und Ultraschallzahnreinigung gegründet wurde.

Qualität hat für die Goldspire Group das höchste Gebot. Alle Teile, die in der MEGASONEX® verbaut sind, werden während der Produktionsphase mehr als 30-mal inspiziert und von einem führenden Unternehmen zur Qualitätssicherung aus der Schweiz getestet. Zusätzlich werden aus jeder Charge der MEGASONEX® Produktion Bürsten entnommen und einem Test unterzogen, der jahrelange starke Beanspruchung simuliert. So wird sichergestellt, dass die Qualitätsstandards konsistent exzellent sind.

Goldspire hat außerdem eine strikte Firmenpolitik in Bezug auf Herstellung und setzt auf Lieferanten, die ihre Mitarbeiter fair und ethisch korrekt behandeln – dies wird in regelmäßigen Abständen persönlich vor Ort überprüft.

Weitere Informationen & Bildmaterial

Website: www.megasonex-m8.de

Kontakt:

MEGASONEX® DACH

Ansprechpartner: Kay Link

Girardetstrasse 64 o 45131 Essen o Deutschland

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

smilestore Zahnkosmetik

Herr Kay Link

Girardetstraße 64

45131 Essen

Deutschland

fon ..: 02014535490

web ..: http://www.smile-store.de

email : info@smile-store.de

2008 entdeckte Gründer und Inhaber Kay Link seine erste ganz besondere Zahnpasta. Sofort wurde ihm klar, dass er dieses Produkt einem größeren Kundenkreis anbieten wollte und er entschied sich, einen Online-Shop zu gründen. Damals noch unter Shop-4-Your-Smile verschickte er anfangs nur einige Pakete im Monat. Doch die Anzahl an Kunden wuchs stetig und bald begann auch das Produktportfolio zu wachsen. Schnell entwickelte sich der Gedanke, die Zahnpflege in Deutschland zu revolutionieren und die Idee des smilestore war geboren.

Seitdem ist der Online-Shop spezialisiert auf Zahnpflegeprodukte und Zahnaufhellung – ob als Homebleachingprodukt oder vor Ort im Zahnkosmetikstudio. Hier finden auch individuelle Schulung für zukünftige Cosmetic White Experts für kosmetische Zahnaufhellungen oder Zahnschmuck statt.

Pressekontakt:

smilestore

Herr Kay Link

Girardetstraße 64

45131 Essen

fon ..: 02014535490

email : kay@smile-store.de

