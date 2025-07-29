Durch den Schnee, da wandert Santa Claus – der flotte Weihnachtsschlager von Daniela Urich

Ein modernes Weihnachtslied

Für die sehr beliebte und sympathische österreichische Schlagersängerin mit ihrer unverkennbaren Stimme geht die Erfolgswelle weiter. Nach ihrem Mega Erfolg mit ihrem Radio Hit „Da waren doch mal Schmetterlinge im Bauch“, der sich über ein Jahr lang durchgehend in den internationalen Hitparaden halten konnte, ist sie auch mit ihrem neuen Sommerschlager Hit „Sag jetzt nicht Vaya con Dios“, wieder sehr erfolgreich unterwegs und zwar stets in den vordersten Rängen mit vielen 1. Plätzen.

Mit TV- Auftritten und aktiv in verschiedensten Printmedien, sowie auf Social Media und in vielen LIVE-Acts zeigt sie auch stetig starke kontinuierliche Präsenz.

Unglaublich mit wieviel Herzblut und positiver Energie sie in den vielen Jahren ihre musikalische Karriere aufbaut und stets an ihrer Perfektion weiterarbeitet. Das Wichtigste für die Künstlerin dabei ist immer mit Ehrlichkeit, Authentizität und Bodenständigkeit die Herzen des Publikums zu berühren. So wird sie seit Neuem gerne auch „Die Stimme der Herzen genannt“.

Unermüdlich und fleißig geht es bei ihr weiter und so veröffentlicht sie pünktlich zur schönsten Zeit des Jahres ihre nächste weihnachtliche Single „Durch den Schnee, da wandert Santa Claus“, ein sehr flotter weihnachtlicher Schlagertitel mit Ohrwurm Charakter, der mit seiner eingängigen Melodie zum Tanzen und Mitsingen einlädt. Der Text erzählt von Santa Claus, der zur Weihnachtszeit in tief verschneiter Landschaft von Haus zu Haus wandert und brav an jedes Geschenk verteilt und auf niemanden vergisst. Auch über das Knistern im Kamin und geschmückte Tannenbäume freut er sich dabei sehr.

Dabei zählt Daniela Urich wieder auf ihren langjährigen Musikproduzenten Jack Fruno von ENEF MEDIA, der auch selber sehr viel textet und komponiert und durch ihre vertraute Zusammenarbeit genau weiß, was zu seiner Künstlerin am besten passt. Sanfte Gitarrenklänge von Oliver Trebron runden das Ganze noch wunderschön ab und machen es zu einem tollen Weihnachtssong.

Zur Krönung wird noch in diesem Jahr zu ihrem heurigen 25jährigen Bühnenjubiläum ihr erstes Weihnachtsdoppelalbum mit 38 weihnachtlichen Songs auf 2 CD`s veröffentlicht. Eine Hommage an ihre musikalische Karriere die im Jahr 2000 mit weihnachtlichen Liedern zur Adventzeit vor ihrem Friseurgeschäft begann.

. Titel: Durch den Schnee, da wandert Santa Claus

. Länge: 2.59 min

. Musik & Text: G. Manigiani, Ph. Levandos/ J. Fruno, O. Trebron

. Produktion: Jack Fruno

. Label: ENEF MEDIA (LC 74816)

. ISRC: AT-E83 2500960

. Veröffentlichung: 14.11.2025

. Gitarren: Oliver Trebron /Chor Oliver Trebron, Claudia Nossylovsky

. Mix & Keybord -Programming: Harald Pairits, Christoph „Charly“ Filip, Peter Werba

. Verlag: Edition Palora

. Quelle: Büro Daniela Urich

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Hans Peter Sperber

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

https://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

https://www.sperbys-musikplantage.de/

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.



Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestraße 55

12049 Berlin

fon ..: 01723832237

web ..: http://Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Virtimo AG startet VIMPAS: Neuer Cloud-Service für Prozesse der Marktkommunikation Startschuss für Juggernauts Big One-Goldstory, langfristige Bohrgenehmigung erteilt