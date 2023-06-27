  • First American Uranium Inc. gibt Gültigkeitsdatum für Namensänderung bekannt

    Vancouver, BC, 17. November 2025 / IRW-Press / First American Uranium Inc. (CSE: NIOB) (FWB: IOR) (OTCQB: NIOMF) (First American oder das Unternehmen) gibt im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 3. November 2025 bekannt, dass sein Firmenname mit Wirkung zum 20. November 2025 in North American Niobium and Critical Minerals Corp. geändert wird.

    Unter dem neuen Firmennamen lautet die neue nationale Wertpapierkennnummer (CUSIP) des Unternehmens 65704Y107 und die neue Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) CA65704Y1079.

    Die Stammaktien des Unternehmens werden bereits seit 5. November 2025 an der kanadischen Wertpapierbörse (CSE) unter dem Börsensymbol NIOB (das für den neuen Firmennamen steht) gehandelt.

    Der heutige Tag ist ein entscheidender Wendepunkt in der Entwicklung unseres Unternehmens. Durch den Erwerb unseres strategischen Konzessionspakets mit Vorkommen von Niob und kritischen Mineralien in der Provinz Grenville in Quebec und unseren neuen Firmennamen North American Niobium and Critical Minerals Corp. entwickeln wir uns kontinuierlich von einem Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Uran zu einem Marktführer im Bereich der kritischen Mineralien in Nordamerika, so Murray Nye, CEO von First American Uranium. Niob und ähnliche Metalle sind für die Energiewende und die moderne Fertigungsindustrie unverzichtbar; und unsere Projekte in Quebec machen uns zu einem Vorreiter in diesem chancenreichen Markt. Wir bekennen uns nach wie vor zu einer verantwortungsvollen Exploration, zu starken kommunalen Partnerschaften und zum Aufbau einer sicheren heimischen Versorgung mit kritischen Mineralien für die Zukunft Nordamerikas.

    ÜBER FIRST AMERICAN URANIUM INC.

    First American Uranium Inc. ist ein nordamerikanisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Erschließung von Projekten mit Edel- und Basismetallen sowie kritischen Rohstoffen spezialisiert hat. Zum Portfolio des Unternehmens zählen die Konzession Silver Lake im Bergbaurevier Omineca (British Columbia) und ein vor kurzem erworbenes Konzessionspaket in der Grenville Province (Quebec). Die Konzessionsgebiete in Quebec eröffnen Zugang zu Seltenen Erden (REE), Niob (Nb) und Nickel-Kupfer-Vorkommen (Ni-Cu) und erweitern das Portfolio des Unternehmens auf kritische Rohstoffe aus, die von strategischer Bedeutung für Energie- und Verteidigungsanwendungen sind.

