Weihnachtsengel – der Country-Weihnachtsschlager von Det Haggard

Weihnachten im Country-Stil

Det Haggard nimmt uns auf seine unnachahmlich musikalische Weise mit in die schönste Zeit des Jahres und stellt uns seinen „Weihnachtsengel“ vor. Er zeigt uns dabei, dass es auch mal etwas unrund laufen darf, Hauptsache, man behält das Ziel fest im Blick!

„Selbst wenns im Stau nicht weitergeht, weil da wieder mal ne Brücke liegt, werde ich darüber fliegen und meinen Weihnachtsengel lieben“

Wie oft empfinden wir gerade die „stille Zeit“ als die hektischste des ganzen Jahres?! Jetzt heißt es, Nerven bewahren und sich auf die schönen Momente und Lieblingsmenschen freuen.

Country ist DIE Musik, die den Alltag mit all seinen Facetten am ehrlichsten erzählt. Das ist der Grund, warum diese Ehrlichkeit in Text und Musik immer mehr Gehör findet.

Det Haggard liefert mit „Weihnachtsengel“, den er selbst komponiert hat, erneut ein beeindruckendes Paradebeispiel dafür. Er liebt nicht nur Country, er LEBT ihn. Das Arrangement passt einfach sensationell zu dieser Love-Story und nimmt den Zuhörer mit auf die Reise. Die eingängige Melodie hebt den mitten aus dem Leben gegriffenen Text aus der Feder von Thorsten Schmidt auf ein ganz neues Level.

Weihnachten ist wie Country und Country ist wie Weihnachten! Erst recht, wenn wir Det Haggards „Weihnachtsengel“ kennenlernen.

Veröffentlichung 29.11.24

EAN / UPC 9705636737160

ISRC# TCAJA2450016

Label DEHA Records

Text: Thorsten Schmidt

Komponist: Det Haggard

Quelle: Büro Det Haggard

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestr. 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.Sperbys-Musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Endeavour Silver Corp. gibt Abschluss seiner Bought-Deal-Finanzierung über 73 Mio. USD bekannt