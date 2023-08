Will kein Haus, will keinen Garten – der neue einfühlsame Country-Song von Carlos Wolf

Ein Country-Song nach einer Beziehung

Über das Lied:

Der Protagonist steigt aus einer Beziehung aus, weil er frei sein möchte – „Will kein Haus, keinen Garten“. Viele Menschen würden gern ihr altes Leben hinter sich lassen. Nicht eingebunden in den ewigen Gleichlauf der Zeit. Allein neue Wege gehen. Nur tun, was ihnen gerade beliebt. Dieser deutsche Country befasst sich mit dem Thema.

Über den Singer/Songwriter:

Carlos Wolf lebt in Spanien und schreibt Texte und Songs fürs deutsche Kabarett. Als Songschreiber produziert er auch Schlager, Blues, Rapp und R&B Songs in Deutsch und Englisch. Jedoch ist Countrymusik seine Leidenschaft.

Deshalb veröffentlicht er nun einen deutschen Country-Song.

Seine Lieder sind auch bei Youtube, Amazon und in den Streaming-Diensten zu finden.

Carlos Wolf – Will kein Haus, will keinen Garten

Texter: Carlos Wolf

Komponist: Carlos Wolf

Dauer: 3:59 Minuten

Label: Turnshare-Records

Labelcode: LC76121

ISRC: DEAR42207955

EAN: 4067248150689

MPN-Veröffentlichung: 16. August 2023

Mehr Infos zu dem Sänger gibt es im Internet bei ihm in den sozialen Medien wie Facebook und mehr

Quelle: Büro Carlos Wolf

Promotion- und Presseagentur:

Sperbys Musikplantage

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

Mail: hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 030 65911004 und 0172 3832237

Webpräsenz: www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

