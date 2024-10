Guten Morgen Welt – die aktuelle Single von Det Haggard

Ein Country-Song mit Augenzwinkern

Det Haggard hält uns mit „Guten Morgen Welt“ den Spiegel des

Alltags mit einem Augenzwinkern mitten ins Gesicht! Wer kennt sie nicht, diese „ach so kleinen“ Dinge, die uns einerseits Nerven kosten, aber andererseits einfach dazugehören.

„Mein Kühlschrank der ist leer, ich hab keinen Kaffee mehr und

warum hängt jetzt hier kein Klopapier?“ irgendwie kennt doch jeder solche Momente. Dann möchte man einfach mal einen Gang rausnehmen und abschalten.

Det Haggard zeigt uns, wie es gehen kann.

Country-Musik erzählt schon immer die Geschichten des Alltags und erlebt einen wahren Boom. Det Haggard ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der deutschen Country-Szene und fasziniert immer wieder mit authentischen und lebensbejahenden Songs. Seine Arrangements treffen den Nerv der Zeit und der Zuhörer, die

sich in seinen Geschichten immer wieder selbst finden. So verwundert es nicht, dass sich echte Musik-Größen für gemeinsame Songs mit Det die Klinke in die Hand geben, um dem Leben eine Melodie zu geben. Der einzigartig lebensnahe Text aus

der Feder von Timon Ho6mann und Axel Breitung (Produzent von DJ Bobo!) wird durch keinen Geringeren, als Uwe Lost (TruckStop, Songwriter u.a. von „Großstadtrevier“) zu einem Ohrwurm.

Veredelt durch Det Haggards großartiges Gespür für Gefühl in Arrangement und Gesang!

Ein MUSS für alle Country-Fans und die, die es noch werden

wollen und mit „Guten Morgen Welt“ auch werden!

Copyright: Thorsten Schmidt

Künstler: Det Haggard

Titel: Guten Morgen Welt

EAN: 9705636723101

Label: DEHA Records LC 101823

ISRC# TCAIT2461356

UPC 859794268758

Veröffentlichung 28-Sep-2024

Text: Timon Ho6mann und Axel Breitung

Musik: Uwe Lost

Quelle: Büro Det Haggard

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben ca. 1250 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KMUAutomation: Innovative No-Code-Automatisierungslösungen