Frank Liebe feat. Asia Mae – Ich will auch morgen wieder lachen

Eine interessante Ballade aus Berlin

Am 03.11. dieses Jahres veröffentlicht der Berliner Sänger,

Musiker und Dichter Frank Liebe eines seiner wichtigsten

Lieder und legt den musikalischen Finger in die Wunde des

Weltgeschehens…Die Menschen sollen zuhören.

Frank Liebe o Asia Mae – „Ich will auch morgen wieder lachen“

Frank Liebe hat seinem Lied „ICH WILL AUCH MORGEN

WIEDER LACHEN“ ganz bewusst die Stimme eines Kindes

gegeben und ist diesmal selbst sängerisch in den Hintergrund

getreten…das ist sein Statement.

Die zur Produktionszeit 12 jährige Asia Mae Wittke bringt mit

ihrer Stimme all das mit, was der Song braucht: Kraft,

Eindringlichkeit, Fragilität und eine für ihr Alter enorme

Stimmsicherheit und Unverwechselbarkeit.

Im Schlussteil wird der Song durch den Chor der Kinder der

Immanuel Grundschule in Spandau unterstützt und gibt dem

Sinn des Textes den entsprechenden Nachdruck.

Frank Liebe, der sich im Schlager zu Hause fühlt und damit

schon Achtungszeichen setzen konnte, hat diesen

musikalischen Ausflug gewagt, weil ihn die Geschehnisse der

Welt sehr berühren.

,,Wir müssen unseren Kindern eine Welt hinterlassen, in der es

sich wieder zu leben lohnt, frei von Angst, Chaos und Dreck,

und wir müssen wieder lernen, unseren Kindern zuzuhören“, so Frank Liebe. Die Stimme von seiner kleinen Protagonistin Asia

sollte durch dieses engagierte Lied an jedes Ohr dringen und

weiter getragen werden.

Bitte hört zu!

Frank Liebe feat. Asia Mae – Ich will auch morgen wieder lachen 3:50

Label und Labelcode: Rekordjet, LC 24625

Komponist und Texter: Frank Liebe

ISRC-Nr.: DEZC62371348 03:50

© 2023 Frank Liebe

EAN/UPC 4099885750069

VÖ-Datum: 03.11.2023

Quelle: Büro Frank Liebe

