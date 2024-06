Die neue Single von ROBERT F. – Hinterm Lenkrad fängt die Freiheit an

Country made in Austria

Immer wieder gerne erzählt Robert F. über seine Zeit als LKW-Fahrer. Er singt über seine Gefühle, Gedanken und Sehnsüchte, aber auch von schönen Erlebnissen und vor allem von dem Gefühl der Freiheit!

Ein Country Song, schwungvoll und erdig, so klingt der brandneue Titel von Robert F.! Nach der würdigen Single „Weit war der Weg (Albuquerque)“, die beim Publikum sehr beliebt war, folgt nun ein weiterer Trucker- Song im Country Style des symphytischen, charismatischen Sängers! Ob dies sein Letzter ist? Wir denken wohl eher nicht.

Kontakt: robertfartek@a1.net

www.robertf.at

Veröffentlicht wird die Single vom erfolgreichen Label „Fiesta Records“ (Andreas Rosmiarek, LC 00002000).

Der Song ist ab dem 21. Juni auf allen Download- und Streaming-Portalen erhältlich.

Label: Fiesta Records LC 02000

Verlag: Beverly music Publishing

Texter: Willi Ohler

Komponist : Hannes Marold

ISRC-Nr.: ATN 96 1800568

Mehr Infos zum Künstler gibt es im Internet bei Robert F. in den sozialen Medien

Quelle: Büro Robert Fartek

Presse- und Promotionagentur:

Sperbys Musikplantage

= Künstler- und Promotion-Service =

Hans Peter Sperber

Weisestr. 55 – 12049 Berlin

hps-win@gmx.net und kontakt@sperbys-musikplantage.de

Telefon 0172 3832237

http://sperbys-musikplantage.over-blog.com und www.sperbys-musikplantage.de

Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Bemusterungen und Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, Instagram, Xing, LinkedIn sowie sehr ausgiebig auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Belgien, Niederlande und Südtirol. Dann auch bei allen Webradios und lokalen UKW-Sendern in Deutschland und weltweit. Wir haben knappe 1.300 Radiokontakte gelistet. Wir sind der Bemusterungs- und Promotion-Spezialist für deutsch gesungene Musik. Aber wir machen diese Arbeit auch für Musik in anderen Sprachen.

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es auf HarbourTown Radio Sperbys Musikplantage als Radioshow. An den folgenden Samstagen wird die Show dann wiederholt.

