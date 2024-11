Das tolle Weihnachtsmedley von Daniela Haake ist da

Die Weihnachtszeit fängt langsam an.

Daniela Haake, eine gebürtige Gelsenkirchenerin, entführt

ihr Publikum in die Welt des deutschen Schlagers mit

Leidenschaft und Hingabe. Als Sängerin und Songwriterin

hat sie ihre Wurzeln tief in der Musik verankert.

Bereits in ihrer Kindheit entfachte die Liebe zur deutschen

Schlagermusik in Daniela Haake. Diese frühe Begeisterung

prägte ihren musikalischen Werdegang und führte dazu,

dass sie heute mit zeitgemäßem und modernem Schlagerpop das Publikum verzaubert.

In den vergangenen Jahren hat Daniela Haake mehrere

Single-Produktionen veröffentlicht, die nicht nur die Herzen

ihrer Fans eroberten, sondern auch in verschiedenen DJCharts zu finden waren. Ihre Songs sind wahre Tanzflächenfüller und schaffen es, die Menschen in ihren Bann zu ziehen.

Ein besonderes Highlight in Danielas Repertoire sind ihre

einfühlsamen Coverversionen von bekannten Interpreten.

Mit ihrer einzigartigen Interpretation verleiht sie den Songs

eine neue Note und macht sie zu einem unvergesslichen

Teil ihres Live-Programms. Mit einer beeindruckenden

Stimme und charismatischen Ausstrahlung begeistert

Daniela Haake ihr Publikum.

Kontakt: www.instagram.com/dannyhaake o Büro: Telefon: 020915549844 o Mobil: 01702866858 o E-Mail: danielahaake@outlook.de

Weihnachtsmedley:

Jingle Bells: James Lord Piermont

Alle Jahre wieder: Text: Wilhelm Hey – Melodie: Friedrich Silcher

Feliz Navidad: José Feliciano

Produktion im Jahr 2024: Gerd Lorenz

Label: TSL-Records

ISRC Code DEWO31710420

Pressetext:

Veröffentlichung im Künstler- Magazin KM, von Georg Dull

VÖ-Datum: 08.11.2024

Quelle: Frau Faupel / Büro Daniela Haake

