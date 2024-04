Da waren doch mal Schmetterlinge im Bauch – der neue Schlager von Daniela Urich

Ein schlager mit österreichischem Charme

Wer hat das nicht schon einmal erlebt…? Man trifft einen Menschen, für den man gleich auf Anhieb etwas ganz besonderes empfindet und fühlt sich mit ihm auf Wolke 7. Jedes Mal, wenn man ihn wieder sieht kommen die Schmetterlinge in den Bauch und man spürt ein Kribbeln auf der Haut. Aber auf einmal ist das alles weg. Man fragt sich, was ist mit unserem Herz geschehen? Wir spüren nur noch kalten Wind. So ist halt das Leben. Einen Tag gibt es Sonnenschein, den anderen Tag Regen. Gerne erzählt Daniela Urich mit ihren Texten und bewusst produzierten eingängigen Melodien, die gleich ins Ohr gehen und zum Mittanzen animieren, Geschichten aus dem alltäglichen Leben, auf das sie auch einen sehr hohen Stellenwert legt.

Ehrlich, authentisch, echt und sehr bodenständig gewinnt die österreichische Schlagersängerin aus dem Salzkammergut, mit der glockenklaren Stimme, „step by step“ eine immer größer werdende internationale Fangemeinde. Aus ihrem erfolgreichen Album „Das Beste“ platzierten sich einige neu produzierte Titel das erste Mal jeweils 26 Wochen durchgehend in den offiziellen deutschen Party- und Schlagercharts. Dabei war die beste Platzierung Platz 55 und war somit auch in den Jahrescharts vertreten In den Austrian Schlagercharts war sie stets mit mehreren Titeln unter den ersten 3 Plätzen zu finden. Auch in diversen Hitparaden im In- und Ausland war sie immer ganz vorne mit dabei. In der schönen Schweiz wurde sie 2023 von den Hörern/innen von Radio RBSW sogar zur „Schlagerkaiserin“ gewählt.

Mit der neuesten Single „Da waren doch mal Schmetterlinge im Bauch“ hofft sie sehr an die letzten Erfolge anknüpfen zu können.

Label und Labelcode: Ento LC 74816

ISRC-Nr.: AT E832400921

Texter: N. Norm

Komponist: TH. Krabath

Verlag: Enef Media GmbH Musikverlag

VÖ-Datum 11.04.2024

Mehr Infos zur Sängerin gibt es auf www.daniela.at und bei ihr in den sozialen Medien wie Facebook und Instagram

Quelle: Büro Daniela Urich

