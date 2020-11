Braunschweiger Geburtskliniken starten gemeinsame Schwangerschafts-App

Für werdende Mütter der Region steht ab sofort die neue Babybauch-App zum Download bereit. Das Angebot ist ein Projekt vom Städtischen Klinikum Braunschweig (SKBS) und dem Krankenhaus Marienstift.

Schwangerschaft und Geburt gehören zu den intensivsten Erfahrungen im Leben. Die Zeit bis zur Entbindung und danach ist stets mit vielen Gefühlen, vor allem aber auch mit einer Vielzahl an Fragen verbunden. Um die jährlich über 3.000 werdenden Mütter und ihre Partner*innen in der Region Braunschweig bestmöglich zu unterstützen, haben das Krankenhaus Marienstift in Braunschweig und das Städtische Klinikum Braunschweig (SKBS) gemeinsam die Babybauch-App ins Leben gerufen. Technisch umgesetzt wird das Angebot vom Berliner eHealth-Spezialisten Condat AG.

Die Babybauch-App steht ab sofort in den App-Stores von Apple und Google zur Verfügung und kann nach einer kostenlosen Registrierung genutzt werden. Im Mittelpunkt des Angebotes stehen informative Artikel zu Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, verbunden mit einem Überblick über wichtige Ansprechpartner*innen in der Region – von Kliniken und Hebammen bis zu Anbietern von Schwangerschaftsfitness und Baby(-bauch)-Fotografie. Wichtig zu wissen: Alle Inhalte werden vor Veröffentlichung durch entsprechendes Fachpersonal sorgfältig geprüft und genügen so allen Anforderungen an Richtigkeit und Vollständigkeit.

Neben dem breiten Informationsangebot werden auch Kurse und Events in der App angezeigt. Aufgaben- und Checklisten unterstützen die werdenden Eltern dabei, alle wichtigen Dinge im Blick zu behalten. Nach Registrierung steht darüber hinaus ein persönlicher App-Bereich zur Verfügung, in dem Artikel, Aufgaben, Kurse und Kontakte sicher und stets griffbereit abgelegt werden können.

Zum Start der Babybauch-App haben das Krankenhaus Marienstift und das SKBS den Online-Hebammen-Service „Kinderheldin“ als Kooperationspartner gewinnen können. Hier gibt es bei Registrierung einen Gutschein-Code, der für eine große Palette an persönlichen Beratungsangeboten inklusive Live-Chat und Video-Call genutzt werden kann.

Alle Informationen zur App unter

https://www.babybauch.de

