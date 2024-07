BREAK Autohof Hamburg Süd: komfortabel Pause machen in einem der schönsten Durchreisehotels in Norddeutschland

Jubiläum am Rande der Lüneburger Heide

Sommerzeit ist Ferienzeit – und damit bestens geeignet, um endlich mal wieder eine erholsame Auszeit zu planen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, kann sich dann auch durchaus einen weiter entfernten Urlaubsort gönnen. Gerade auf längeren Autofahrten ist es ratsam, hin und wieder eine Pause oder sogar einen Übernachtungsstopp einzulegen. Touristen, die beispielsweise entspannt an die deutsche Nordsee- oder Ostseeküste fahren möchten oder von dort aus wieder zurückkommen, finden seit einiger Zeit eine wunderbare Übernachtungsmöglichkeit am Rande der Lüneburger Heide.

Seit Sommer 2023 hat nämlich das Hotel Holiday Inn Express Hamburg Süd A7/AS42 seine Tore für Urlauber, aber auch beruflich Reisende geöffnet. Das einjährige Jubiläum der weitläufigen Anlage im BREAK Autohof konnte am 30. Juni gefeiert werden. Auf 55.000 Quadratmetern finden Gäste hier eine der modernsten und dennoch stilvollsten Anlagen Europas.

Und noch ein weiteres Jubiläum stand jetzt an: Sabina Werdel hat am 1.1.2024, also vor einem halben Jahr, die fachkundige Leitung des Hauses übernommen. Die 31-Jährige hat nach ihrem Bachelor-Studium in Heidelberg verschiedene Stationen bei bekannten Adressen durchlaufen, darunter Crown Plaza, Disney World, Adina und Mercure. Sie und ihre zehn Mitarbeiter kümmern sich rund um die Uhr um das Wohlergehen der Gäste.

Modern und komfortabel übernachten

Unter den 79 Zimmern im Holiday Inn Express Standard gibt es 1-Bett- und 2-Bett-Zimmer sowie behindertengerechte Zimmer. Frühstücksraum und Lobby sind ebenso schick und modern eingerichtet wie die Zimmer.

Wer also eine Pause braucht, ist hier genau richtig. Das schöne, moderne Ambiente, die Qualität der Gästezimmer und die Freundlichkeit der Mitarbeiter tragen mit zur Erholung von anstrengenden Autofahrten bei. Hier kann man sich wohlfühlen und durchaus auch einen längeren Aufenthalt einplanen. Die nähere Umgebung hat von Heidepark Soltau bis Wildpark Lüneburger Heide und Mount Montagnetto Iserhatsche in Bispingen einiges Sehenswerte zu bieten.

Autohof mit Brauerei – was will man mehr

Außerdem gibt es in der Umgebung sämtliche Annehmlichkeiten in direkter Nähe. Der kurz hinter der Autobahnausfahrt gelegene Autohof, zu dem das Hotel gehört, hält alles bereit, was man für einen relaxten Aufenthalt braucht: einen Shop, freies Parken, E-Ladesäulen, ein Burger-Restaurant, ein Familien-Restaurant und als Highlight sogar eine Brauerei – die erste in einem Autohof.

Zahlen können nüchterne Fakten sein, sprechen aber oft auch eine deutliche Sprache. Im ersten Jahr konnten bereits über 20.000 zufriedene Gäste aus 42 Nationen im Holiday Inn Express Hamburg-Süd übernachten und natürlich auch frühstücken.

Mitarbeiter fürs Team dringend gesucht

„Unser Hotel ist übrigens nicht nur für die Gäste interessant“, so Sabina Werdel. „Auch unsere Mitarbeiter fühlen sich hier bei uns sehr wohl und genießen die kollegiale Atmosphäre.“ Derzeit sucht die Hotelleitung noch weitere Fachkräfte für den Empfangsbereich. „Wir freuen uns über spontane Bewerbungen“, so die Hotelchefin.

Langweilig wird es an diesem spannenden Arbeitsplatz bestimmt nicht, denn der Hotelbetreiber Rainer Werdel von der Solutions4Hotels GmbH hat noch viel vor. „Zurzeit laufen die Planungen für den Ausbau einer zusätzlichen Teilfläche des Autohofs mit Tagungsräumen“ so Rainer Werdel. Vorgesehen sind ab Oktober ein Board-Room für bis zu 12 Personen und 2 Räume für jeweils bis zu 25 Personen oder 45 Personen bei gemeinsamer Nutzung. Whiteboards mit entsprechenden technischen Möglichkeiten werden statt der althergebrachten Beamer und Leinwände vorgesehen. Dazu wird es Konferenztelefone und natürlich kostenloses WLAN und LAN für alle Teilnehmer geben.

„Und in etwas weiterer Zukunft planen wir noch mehr Autohof-Projekte“, berichtet Rainer Werdel, „zum Beispiel das Holiday Inn Hannover Süd A7/AS 65 (Bockenem), das im Frühjahr 2026 eröffnet werden soll.“

Weitere Informationen auf der Website.

