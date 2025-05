Brillant und beeindruckend?

Die richtige Druckart für Ihre Tragetasche entscheidet über die Qualität.

Unterschiedliche Materialien, Ausführungen und Einsatzmöglichkeiten führen dazu, dass bei der Produktion von Tragetaschen verschiedenste Drucktechniken und Rahmenbedingungen beachtet werden müssen. Hier eine kleine Einführung, damit Ihr Tragetaschen-Projekt auch qualitativ ein voller Erfolg wird. Denn die Wahl der richtigen Druckart für das jeweilige Taschenmaterial ist entscheidend für Druckqualität, Haltbarkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit.

Das pauschale Druckverfahren für eine Materialart gibt es (leider) nicht. Vielmehr hängt die Auswahl der Druckart von mehreren Faktoren ab. Folgend eine kurze Auflistung über die infrage kommenden Druckarten für Tragetaschen:

Offsetdruck – der Klassiker

Der Offsetdruck ist ein indirektes Flachdruckverfahren: Die Druckplatte überträgt das Motiv zunächst auf ein Gummituch, von dort aus gelangt die Farbe aufs Papier. Diese Methode liefert gestochen scharfe Ergebnisse bei hohen Auflagen und eignet sich besonders für glatte Oberflächen und detailreiche Designs.

Flexodruck – der Anpassungsfähige

Flexodruck ist ein Hochdruckverfahren, bei dem flexible Gummidruckplatten verwendet werden, um das Motiv direkt auf das Material zu übertragen. Es eignet sich besonders für Verpackungsmaterialien, Folien und gröbere Papiere, da es auch auf unebenen oder saugfähigen Oberflächen gut haftet und sehr schnelle Produktionsgeschwindigkeiten erlaubt.

Tiefdruck – der Großvolumige

Beim Tiefdruck wird das Motiv in kleine Vertiefungen einer gravierten Druckzylinderwalze geätzt oder eingraviert und die Farbe füllt diese Vertiefungen. Der Druck ermöglicht fotorealistische Qualität und brillante Farben – lohnt sich aber nur bei sehr großen Auflagen wegen der hohen Vorkosten.

Siebdruck – der Textilliebhaber

Siebdruck ist ein Schablonenverfahren, bei dem Farbe durch ein feinmaschiges Gewebe (Sieb) auf das Material gedrückt wird – nur dort, wo das Motiv offen ist, gelangt die Farbe durch. Er ist sehr vielseitig, langlebig und besonders geeignet für Textilien oder strukturierte Flächen mit hoher Farbdeckung.

Transferdruck – die Alternative

Beim Transferdruck wird das Motiv zunächst spiegelverkehrt auf eine Trägerfolie gedruckt und anschließend mithilfe von Hitze und Druck auf das Zielmaterial übertragen. Dies erlaubt detailreiche Motive, auch Fotos, auf Textilien – ist aber meist weniger waschbeständig als direkter Textildruck.

Digitaldruck – der Schnelle

Der Digitaldruck bringt das Motiv direkt vom Computer auf das Material – ganz ohne Druckplatten. Er ist flexibel, schnell und ideal für Kleinauflagen mit vielen Farben oder wechselnden Motiven, aber tendenziell weniger farbintensiv und abriebfest im Vergleich zu klassischen Verfahren.

Direktdruck auf Textil – der Spezialist

DTG ist eine Form des Digitaldrucks, bei der spezielle Tinten direkt auf den Stoff gesprüht und anschließend fixiert werden. Damit lassen sich fotorealistische Motive mit Farbverläufen direkt auf Baumwolle drucken – ideal für Einzelstücke, aber weniger haltbar als Siebdruck.

Heißprägung/Prägung – der Edle

Hier wird ein Motiv mittels Hitze, Druck und ggf. Folie in oder auf das Material „gebrannt“ oder gepresst – ganz ohne Farbe. Es erzeugt eine edle, fühlbare Struktur (z. B. Metallic-Effekt), ist aber eher auf Logos und einfache Designs beschränkt.

Welcher Druck für welches Material?

Die Auswahl ist groß, die Möglichkeiten sind vielfältig. Damit Sie für Ihre Tragetasche das richtige Produktionsverfahren auswählen, lassen Sie sich ganz einfach von Ihrem Taschen-Hersteller beraten. Erfahrung und Know-how über Maschinenparks und zu erwartende Ergebnisse geben Ihnen hier gewiss die größte Sicherheit. Um Ihnen eine kleine Hilfestellung zu bieten wir Ihnen HIER eine kurze Übersicht, die helfen kann.

porto Tragetaschen – Ihre Anlaufstelle

Geben Sie uns Ihre Tragetaschen-Frage und wir freuen uns, Sie unterstützen zu können. Seit mehr als drei Jahrzehnten sind wir für Sie im Tragetaschen-Bereich unterwegs. Es gibt nahezu keine Herausforderung, die wir nicht schon gemeistert hätten. Und wenn es eine Neue gibt: Fordern Sie uns!

