Steigt der Goldpreis, folgen die Goldminenbetreiber

Anleger erwarten von Goldminenaktien überproportionale Gewinne, wenn der Goldpreis steigt.

In der Regel steigen bei einem Goldbullenmarkt zuerst die großen Goldminenbetreiber, dann die Gold-Royalty- und Streamingunternehmen und dann die Junior- und Projektentwickler-Unternehmen. Und je mehr die beiden ersten Kategorien im Wert steigen, desto mehr gewinnen auch die letztgenannten eine zunehmende Dynamik. Damit könnte jetzt eine gute Zeit sein in Minenwerte zu investieren. Denn auch eine mögliche Rezession in den USA ist noch nicht vom Tisch. Die Vergangenheit zeigt, dass in Rezessionen die Goldaktien zwischen 30 und 187 Prozent gestiegen sind. Und in den Rezessionen, in denen Goldaktien fielen, lag das Minus nur bei zwei bis fünf Prozent. Zwar ist die nun von US-Präsident Donald Trump verkündete Pause bei den meisten Zöllen ein Hoffnungsschimmer, aber die Zukunft bleibt ungewiss. Auf der relativ treffsicheren Prognoseplattform Polymarket, liegt die Rezessionswahrscheinlichkeit bei 39 Prozent.

Anhaltende wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Querelen belasten die Märkte und erhöhen die Attraktivität des sicheren Hafens Gold. Auch sollte der hohe Goldpreis dafür sorgen, dass sich mehr Anleger für Goldunternehmen interessieren. Ein anderer Punkt sind die Zinsentscheidungen der Fed. Denn sinken die Zinsen, erhöht dies die Attraktivität des Goldes. Im April betrug die Inflationsrate in den USA 2,3 Prozent, damit den niedrigsten Wert seit Februar 2021. Damit werden Zinssenkungen durch die US-Notenbank wieder wahrscheinlicher. Und wenn der Goldpreis schwächelt, so dürfte dies wieder mehr Teilnehmer in den Goldmarkt ziehen und es könnte zu einer Beendigung von Preiskorrekturen kommen. Jedenfalls sind solide Goldminenwerte eine Bereicherung im Portfolio. Da kämen GoldMining oder Tudor Gold in Betracht.

In British Columbia im Goldenen Dreieck besitzt Tudor Gold – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tudor-gold-corp/ – das aussichtsreiche Treaty Creek Projekt. Jüngste Flotationsuntersuchungen ergaben durchgängig ein hochwertiges Kupferkonzentrat mit 30,3 Prozent Kupfer, 36,5 Gramm Gold je Tonne Gestein und 99,8 Gramm Silber je Tonne Gestein.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über Projekte mit Gold und Kupfer in Nord- und Südamerika, Aktien von Gold Royalty, U. S. GoldMining und von NevGold. Auf dem Projekt Crucero in Peru ist Gold sowie Antimon vorhanden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

