Brodinger bietet umfassenden Brandschutz für Serverracks – ohne Umbaumaßnahmen

Mit Brodingers Serversafe-Lösung erhalten Unternehmen effektiven Brandschutz für ihre Serverracks, ohne bauliche Veränderungen vornehmen zu müssen.

Brodinger bietet eine innovative Lösung für den Brandschutz von Serverracks, die ohne Umbauten oder größere bauliche Anpassungen in bestehenden IT-Infrastrukturen integriert werden kann. Der Serversafe mit EI90-Brandschutz bietet bis zu 90 Minuten Schutz vor Feuer und wurde speziell entwickelt, um den Serverbetrieb selbst in kritischen Situationen sicherzustellen.

Dank der feuerfesten Bauweise schützt der Serversafe nicht nur vor Bränden, sondern auch vor Löschwasser, Baufeuchte und Trümmerlasten. Dies ist besonders relevant in Umgebungen, in denen herkömmliche Löschanlagen eingesetzt werden und eine Kontaminierung der IT-Systeme durch Wasser eine zusätzliche Gefahr darstellt.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Lösung liegt in der Tatsache, dass keine aufwendigen Umbaumaßnahmen erforderlich sind. Das Serverrack kann problemlos in bestehende Räumlichkeiten integriert werden, ohne dass der Betrieb der IT-Infrastruktur unterbrochen werden muss. Dies spart nicht nur Kosten, sondern minimiert auch Ausfallzeiten. Der Serversafe ist zudem mobil und flexibel einsetzbar, was ihn besonders für Unternehmen interessant macht, die häufig ihre Serverstandorte ändern oder erweitern.

Neben dem physischen Schutz bietet Brodinger auch umfangreiche Überwachungs- und Alarmierungslösungen an. Alle sicherheitsrelevanten Faktoren innerhalb des Racks werden kontinuierlich überwacht, um potenzielle Gefahren frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Die Kombination aus Brandschutz, Überwachung und Alarmierung gewährleistet, dass Unternehmen ihre IT-Systeme zuverlässig vor Ausfällen durch Brand- oder Umwelteinflüsse schützen können.

Mit dem Serversafe bietet Brodinger eine praxisnahe und bewährte Lösung, die sich ideal für Unternehmen eignet, die ihre IT-Hardware schützen wollen, ohne dabei aufwendige und teure bauliche Maßnahmen vornehmen zu müssen. Der Schutz vor Brand, Feuchtigkeit und physischen Schäden in einem kompakten und leicht zu integrierenden System macht den Serversafe zu einer optimalen Wahl für alle, die maximale Sicherheit bei minimalem Aufwand wünschen.

Brodinger IT-Sicherheitstechnik ist der Experte für Serverraumlösungen, Rechenzentren und Serverschrank Systemen. Geht es um Serverschutz wie Speicherlösungen, Brandschutz und Kühlsysteme, sind die Experten von Brodinger IT-Sicherheitstechnik die idealen Ansprechpartner.

Service wird im Unternehmen groß geschrieben. Die hohe Qualität der Dienstleistungen mit bestens

geschulten und langjährigen Mitarbeitern sowie die eingesetzte Technik sind dafür Voraussetzung. Beste Qualität und ideal angepasste Serviceleistungen werden mit umfassenden Garantieleistungen kombiniert.

