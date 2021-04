Bruderherz – Mein Weg mit Jesus – Spiritueller Erzählung für mehr Lebensfreude

Gaby Mrosek zeigt den Lesern in „Bruderherz – Mein Weg mit Jesus“ den Weg zu echter Liebe und einem glücklichen Leben.

Wer an einem Punkt ankommt, an dem das eigene Leben einfach nicht so läuft, wie man es gerne hätte, und wenn man nicht weiß, wie es weiter gehen soll, der sucht oft durch Religion oder Spiritualität nach Trost. Vor allem, wenn Schicksalsschläge passieren und die Angst, die tief in einem Menschen sitzt, ständig bedrohlich näher kommt, fragt man sich, was das alles soll. Schon bald fragt man sich auch nach der Wahrheit und dem Sinn des Lebens. Die sehr persönliche und heilsame Erzählung in diesem neuen Buch beschäftigt sich genau mit diesen Fragen und liefert den Lesern tröstliche Antworten, die einen ganz anderen Ansatz haben, als sie es von der Welt, die sie sehen, gewohnt sind. Die Leser begeben sich mit der Autorin auf die Reise in ihr Innerstes und entdecken dort ihre eigene Macht und Stärke.

Gaby Mrosek teilt in „Bruderherz – Mein Weg mit Jesus“ ihre ganz eigenen spirituellen Erfahrungen mit ihrem geistigen Führer, der sich mir als Jesus vorstellt und nicht einmal im Ansatz so ist, wie ihn die Kirchen und Historie darstellen. Die Autorin hat diese Erzählung für Menschen, die wirklich froh werden und tatsächlich lieben möchten, unabhängig von den äußeren Erfahrungen, die sie in dieser Welt noch machen, geschrieben. Nach einem entscheidenden Wendepunkt in ihrem Leben, beschloss die Autorin, Bücher und Texte für die Öffentlichkeit zu schreiben und Menschen als Wegbegleiterin zu beraten. Seitdem erscheinen regelmäßig spirituelle und heilende Beiträge von ihr auf Facebook. Ihr Roman über die Entdeckungsreise hin zum eigenen Selbst „Lucy fällt“ erschien im Mai 2020 auch bei tredition.

„Bruderherz – Mein Weg mit Jesus" von Gaby Mrosek ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19453-3 zu bestellen.

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus.

