Trotz allem – Jetzt erst recht! – Gedanken, Fragen, Denkanstöße und Gebete

Max Milian will den Lesern mit „Trotz allem – Jetzt erst recht!“ Mut machen, um innezuhalten und ihr Leben neu zu justieren.

Wer fragt sich nicht nach der „Kunst des Lebens“? Dies umso mehr, wenn das Leben oft völlig unerwartet eine Sprache spricht, die weh tut und Angst macht, wenn plötzlich alles aus der Bahn gerät, was bisher selbstverständlich und komplikationslos verlief. Genau dies ist vielen Menschen seit dem Ausbruch der Corona-Krise passiert. Das Leben vieler Menschen wurde auf den Kopf gestellt und Unsicherheit und Angst wurden für viele zu einem täglichen Begleiter. Die Gedanken, Denkanstöße und Gebete in diesem Buch wollen auf unterschiedliche Weise den Fragen nach der „Kunst des Lebens“ nach gehen, zum eigenen Weiterdenken anregen und Orientierung geben.

Die Texte in der Sammlung „Trotz allem – Jetzt erst recht!“ von Max Milian wollen herausfordern, anregen und zum aufrechten Gang ermutigen. Sie wollen den Lesern dabei helfen sich dem Abenteuer Leben in all seinen Höhen und Tiefen zu stellen – gerade auch in den Zeiten, in denen sich alles verändert und man sich der Zukunft nicht sicher sein kann. Man kann das Buch von vorne bis hinten lesen, eine beliebige Seite aufschlagen oder einfach im Inhaltsverzeichnis nach einem Thema suchen, das einen gerade besonders anspricht.

„Trotz allem – Jetzt erst recht!“ von Max Milian ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-25770-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

