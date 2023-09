BRUNCHCLUB die aufregende monatliche DAY PARTY EXPERIENCE

Der BRUNCHCLUB öffnet erneut seine Pforten und bietet fancy Disco-Beats zu kulinarischen Häppchen und erfrischenden Drinks.

Day Parties sind weltweit im Trend und kombinieren eine fantastische Tagesparty mit köstlichen Brunch-Elementen und großartigen Drinks. Ab September 2023 bringt Patrik Gräftner, verantwortlich für Idee und Konzept, diese Event-Reihe erstmals ins Ruby Leni Hotel in Düsseldorf. „Ich freue mich sehr, mein DAY PARTY Konzept BRUNCHCLUB gemeinsam mit Ruby Hotels im Ruby Leni in Düsseldorf umsetzten zu dürfen“ so Ideengeber Patrik Gräftner. „Die Gäste können sich auf köstliche Brunch Bites, Drinks und eine fantastische Stimmung unter tags freuen!“.

Der BRUNCHCLUB präsentiert ausschließlich weibliche DJanes. Sie sorgen mit ihrem Line-Up für hippe Beats. So erlebt man eine Day Experience der besonderen Art und genießt Zeit mit seinen Freunden.

DJane Sin aus Düsseldorf und DJane Funshine aus Stuttgart, sorgen mit ihrem einzigartigen Musikstilen für beste Stimmung.

Samstag, 14. Oktober – Die Fortsetzung des Genusses! An diesen Tag lässt man sich von der bunten Vielfalt verzaubern und tanzte zu coolem Sound.

Samstag, 25. November – Der Herbst-BRUNCHCLUB! Der November bietet eine weitere Gelegenheit, die kulinarischen Freuden der einzigartigen Day Party Experience zu erleben.

Infos und Reservierung: www.brunch-club.de, Reservierung notwendig!

HARD FACTS:

BRUNCHCLUB

Idee und Konzept: Patrik Gräftner

Location: Rubi Leni Hotel, Jahnstraße 3, 40215 Düsseldorf

Termine: Samstag, 14. Oktober

Samstag, 25. November

Uhrzeit: 12.00-18.00 Uhr

Tel: +43 664 450 31 48

Reservierung: hello@brunch-club.de

Über BRUNCHCLUB:

Der BRUNCHCLUB ist ein innovatives kulinarisches Konzept, das sich der Bereicherung der Brunch-Erfahrung in Düsseldorf verschrieben hat. Mit einer reichhaltigen Auswahl an Speisen und Getränken, begleitet von erstklassiger Musik, bietet er ein unvergessliches Erlebnis für alle, die den Genuss lieben und das Leben in vollen Zügen genießen möchten. Infos unter: www.brunch-club.de.

Bildmaterial zum Download:

Dropbox: https://www.dropbox.com/scl/fo/du8zknykr1n4f5q41hsmk/h?rlkey=o590b1twikiou78o0j3rwhxzw&dl=0

Fotocredit: BRUNCHCLUB

Bilder dürfen bei Namensnennung honorarfrei verwendet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRoductiveIdeas Public Relations GmbH

Frau Iris Wallisch

Tegetthoffstraße 7/4OG 7/4OG

1010 Wien

Österreich

fon ..: 06508185008

web ..: https://www.productiveideas.at/

email : office@productiveideas.at

WIR REDEN VIEL, NICHT NUR WENN DER TAG LANG IST

Das müssen wir auch. Denn schließlich wollen wir die Geschichten unserer Kunden erzählen. Wir kommunizieren für Sie mit den Medien und Ihrer Zielgruppe. Oder über die Medien mit Ihrer Zielgruppe. Wir beanspruchen für uns außerordentlich gute Geschichtenerzähler zu sein. Wenn es so aufregend ist, dass die Menschen sich nicht mehr auf ihren Sofas halten können und die Geschichte auch noch weitererzählen, dann haben wir alles richtig gemacht.

Pressekontakt:

PRoductiveIdeas Public Relations GmbH

Herr Iris Wallisch

Tegetthoffstraße 7/4OG 7/4OG

1010 Wien

fon ..: 06508185008

email : office@productiveideas.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

First Hydrogen stellt auf der Fleet & Mobility Live aus Last-Minute-Ausbildungsstart im Oktober für Sprachen noch möglich an Übersetzer- und Dolmetscherschule Köln