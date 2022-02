Greta Garbööchen und Oma Liesl – erleben aufregende Feste!

Mit ihrem neuen Buch „Greta Garbööchen und Oma Liesl – erleben aufregende Feste!“ veröffentlicht Anne Heesen eine heitere Sammlung von Sprichwörtern und Geschichten für Junge und Junggebliebene.

Das neue Buch von Anne Heesen, „Greta Garbööchen und Oma Liesl – erleben aufregende Feste!“, ist bereits der zweite Band der abenteuerlichen Geschichten von Greta und Liesl. Diesmal geht es um die vier großen Familienfeste: Weihnachten, Karneval, Ostern und Pfingsten. Klar, dass der Alltag der beiden dadurch ordentlich durcheinander gewirbelt wird. So bieten die Festivitäten die Grundlage für Lampenfieber, Verlustängste, Krankheit, Angst vor dem Älterwerden und schließlich den zukünftigen Wechsel auf eine neue Schule.

Das sind alles einschneidende Erlebnisse für die junge Protagonistin Greta. Zum Glück steht ihr besonders in diesen kniffligen Situationen Oma Liesl mit ihren klugen Ideen, Gedanken und wertfreien Ansichten zur Seite. Am Ende besteht Greta nicht nur alle Herausforderungen sehr erfolgreich, sie lernt auch neue Freunde kennen und nimmt ihr Leben selbstbewusst in die eigenen Hände. Die heiteren Geschichten werden durch liebevoll gestaltete Illustrationen, Gedichte und Rezepte von Oma Liesl ergänzt.

Die Autorin hinter Greta Garbööchen und Oma Liesl heißt Anne Heesen. Sie stammt aus Münster und ist als Musikerin, Personalberaterin, Coach, Autorin und Vorleserin tätig. Ihre Bücher zeichnen sich dadurch aus, dass die Autorin auf humorvolle und unterhaltsame Art und Weise ihre Lebenserfahrungen weitergibt.

„Greta Garbööchen und Oma Liesl – erleben aufregende Feste!“ von Anne Heesen ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-41885-1 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://shop.tredition.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

