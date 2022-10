Buch-Neuerscheinung: „Die ultimative Initiativbewerbung im verdeckten Stellenmarkt“ von Cornelia Riechers

Warum auf passende Stellenangebote warten, wenn doch nur 20% aller freien Stellen öffentlich ausgeschrieben werden? Cornelia Riechers zeigt, wie es besser geht: mit der ultimativen Initiativbewerbung.

Mit der ultimativen Initiativbewerbung direkt zum Traumjob!

Wenn Sie warten, bis Ihr Traumjob in einer Stellenbörse steht, haben Sie schon den besten Zeitpunkt verpasst. Denn nur 20 Prozent aller freien Stellen werden öffentlich ausgeschrieben. Und warum sollten Sie 80 Prozent aller Vakanzen außer Acht lassen? Warum sollten Sie mit 200 Mitbewerbern um einen Job konkurrieren, wenn Sie der Einzige sein können?

Der clevere Kandidat wendet sich direkt an seinen Wunsch-Arbeitgeber und zeigt ihm, dass er dessen Wunsch-Mitarbeiter ist.

Wie das geht, erklärt die Outplacement- und Karriereberaterin Dr. Cornelia Riechers in diesem Buch, einer aktualisierten und ergänzten Neuauflage von „Turbo zum Traumjob – Der Zielgruppenbrief“. Riechers verrät die Strategie, mit der sie ihren Klienten regelmäßig zum Wunschjob verhilft – Jobs, die auf dem klassischen Weg unerreichbar wären.Schritt für Schritt erfährt der Leser, wie diese spezielle Form der Initiativbewerbung funktioniert, wie man den so genannten Zielgruppenbrief konzipiert, aufbaut und textet, wie man das gesamte Projekt organisiert und wie man mit den Antworten umgeht. Auch allgemeine Bewerbungsthemen kommen nicht zu kurz: Lebenslauf, Know-how-Profil, Zeugnisse, Vorstellungsgespräch und Kommunikation mit dem Wunsch-Arbeitgeber. Checklisten und Mustertexte erleichtern die Umsetzung. Die Anleitung liest sich frisch und lebendig, nicht zuletzt dank der vielen Beispiele von echten Bewerbern.

Ein unverzichtbarer Leitfaden für alle Jobsuchenden, die nicht länger auf ihren Traumjob warten wollen.

www.karriere-mit-vision.de/turbo-zum-traumjob

Produktinformationen

Die ultimative Initiativbewerbung im verdeckten Stellenmarkt – Ihr Turbo zum Traumjob

_(aktualisierte und ergänzte Neuauflage von „Turbo zum Traumjob“)_

Autorin: Cornelia Riechers

Coverzeichnung: Ritje Dieckmann

Verlag: Edition Winterwork

191 Seiten, Taschenbuch, ISBN 978-3-96014-901-9

15,90 Euro (Deutschland)

Oktober 2022

Im Buchhandel erhältlich

Weitere Informationen, Inhaltsverzeichnis und Leseproben auf

http://www.karriere-mit-vision.de/turbo-zum-traumjob

„Die ultimative Initiativbewerbung“ in den Medien

_“In ihrem aktuellen Buch beschreibt [Cornelia Riechers] den effektivsten Weg zum richtigen Job.“_

Rheinische Post

_“Das Geheimnis erfolgreicher Bewerbungen“_

OmegaConsulting.de

_“Eine Strategie, bei der Jobsuchende ihr eigener Headhunter werden und gezielt vakante Stellen aufstöbern.“_

Ber-it Berufsperspektiven für Frauen

„Die ultimative Initiativbewerbung“ im Urteil der Leser

_“Der Teil, in dem es um die Stellenanalyse geht, ist super.“ _S. N., Verpackungsingenieurin

_“Dieses Büchlein hat mich doch an das eine oder andere fast Vergessene erinnert.“ _CCR, Masterand

_“Sehr informativ und aufgrund des legeren Plaudertons sehr unterhaltsam.“ _Eymelt Sehmer

_“Ein Muss für jeden Jobwechsler“_ Friedhelm Tramp, Paarberatung Düren

Autorin

Dr. Cornelia Riechers ist seit 1991 in der Outplacement-Beratung tätig. Mit ihrem 1993 gegründeten Beratungsunternehmen hat sie bereits über tausend Fach- und Führungskräfte erfolgreich bei der beruflichen Neuorientierung begleitet. Darüber hinaus schreibt Riechers regelmäßig für Zeitungen, Fachzeitschriften und Online-Portale über Outplacement sowie über Personal- und Karrierethemen. Seit 2011 verantwortet sie die Kolumne OUTPLACEMENTintern im Newsletter PERSONALintern.

Bei ihrer Arbeit konnte die Outplacement- und Karriereberaterin so manches Mal beobachten, wie Bewerber bei ihren Bemühungen um einen Job stolperten, weil sie sich quasi selbst ein Bein stellten. Die oft kaum glaublichen Bewerbungsfehler inspirierten Cornelia Riechers zu ihrem paradoxen Bewerbungsratgeber „So bleiben Sie erfolgreich arbeitslos“. Ihr Mini-E-Book „Karrierecoach gesucht? So erkennen Sie schwarze Schafe und finden den Richtigen“ gibt Tipps zur Auswahl des besten Karriereberaters. Auch mit Arbeitszeugnissen kennt die Beraterin sich aus und hat einen Praxisguide für Zeugnis-Selbstschreiber verfasst: „Arbeitszeugnis selbst schreiben – Booster für Ihre Bewerbung“. Das Buch „OUTPLACEMENTintern – 40 Jahre Outplacement-Berating in Deutschland“ wirft Schlaglichter auf die Geschichte einer immer noch wenig bekannten Branche.

Bei der „ultimativen Initiativbewerbung“ handelt es sich um eine aktualisierte und ergänzte Neuauflage von „Turbo zum Traumjob – Der Zielgruppenbrief“.

www.karriere-mit-vision.de/autorin

DR. CORNELIA RIECHERS KARRIERE MIT VISION

Outplacement- und Karriereberatung, Bewerbungsratgeber-Bücher

Dr. Cornelia Riechers kennt sich mit Karrieren bestens aus. Seit 1987 ist sie im Personalwesen tätig. Als Outplacement-Beraterin startete sie 1991 im Unternehmen von Dr. Fritz Stoebe, dem Nestor der Outplacement-Beratung in Deutschland, dessen Konzept sie weiterentwickelte. 1993 gründete sie ihr eigenes Beratungsunternehmen mit den Schwerpunkten Personalentwicklung, Outplacement- und Karriereberatung. Bedeutende Firmen der deutschen Industrie und Finanzwelt nutzten schon ihre Dienste (u.a. Siemens, Deutsche Bank, Zürich Versicherungen).

Über Neuigkeiten und Entwicklungen in der Outplacement-Beratung berichtet Dr. Cornelia Riechers seit 2011 in der Rubrik OUTPLACEMENTintern des Wochen-Newsletters PERSONALintern der Certo GmbH. Einige Jahre lang arbeitete sie zudem als Autorin für das Online-Portal Karrierebibel.de. Weitere Veröffentlichungen von Dr. Cornelia Riechers sind in verschiedenen Zeitungen, Fachzeitschriften und Büchern erschienen.

In den letzten 30 Jahren hat Cornelia Riechers über tausend Fachkräfte und Führungskräfte aus allen Branchen erfolgreich bei der beruflichen Neuorientierung begleitet. Ihre Kunden repräsentieren Angestellte der unterschiedlichsten Berufsfelder, Ausbildungen und Hierarchiestufen – vom angelernten Arbeiter bis zum Geschäftsführer.

Auf Basis ihrer Erfahrungen hat Cornelia Riechers einige Bewerbungsratgeber geschrieben: „So bleiben Sie erfolgreich arbeitslos. Ein paradoxer Bewerbungsratgeber“, „Karrierecoach gesucht? So erkennen Sie schwarze Schafe und finden den Richtigen“, „Arbeitszeugnis selbst schreiben – Booster für Ihre Bewerbung“ und „OUTPLACEMENTintern. 40 Jahre Outplacement-Beratung in Deutschland“. Das neueste Buch „Die ultimative Initiativbewerbung im verdeckten Stellenmarkt“ ist im Oktober 2022 erschienen.

www.karriere-mit-vision.de

