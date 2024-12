Buch-Neuerscheinung: Job-Midlife-Crisis – Neuorientierung in der Lebensmitte

Mit diesem Buch möchte Franziska Ambacher Menschen, die in der beruflichen Midlife-Crisis stecken, Mut machen und einen Weg aus der Sinnkrise hin zur Berufung aufzeigen.

Allein in Deutschland sind laut Bundesagentur für Arbeit (Dezember 2023) rund 8 Millionen der Angestellten älter als 55 Jahre – das ist jeder fünfte Arbeitnehmer. Diese Zahl hat sich in den letzten 20 Jahre nahezu verdreifacht. In diesem Lebensabschnitt beruflich noch einmal von vorn anfangen? Für viele über 50 undenkbar – selbst wenn die innere Kündigung längst vollzogen ist.

Zusätzlich dazu planen 2025 deutsche Unternehmen wie VW, Continental, Miele, Bosch, Coca Cola, Thyssenkrupp, SAP, Tesla, Henkel, Vodafone, Bayer, Evonik, ZF Friedrichshafen und weitere, Tausende von Arbeitsplätzen zu streichen.

Auch das trifft überwiegend Menschen in der Lebensmitte.

Wie sich eine Sinnkrise als Chance nutzen lässt und wie die berufliche Neuorientierung erfolgreich vollzogen wird, verrät die Buchneuerscheinung „Job-Midlife-Crisis – Neuorientierung in der Lebensmitte.“

Als Biografieberaterin, Werte- und Business-Coach, Change-Consultant und Mediatorin begleitet die Münchnerin mit ihrem Unternehmen changeify seit vielen Jahren Klienten und Klientinnen auf dem Weg, den eigenen Beruf wieder mit Erfüllung zu leben.

Ihre Botschaft: „Wer seine Werte kennt, wird die persönliche Veränderung, bedingt durch die Sinnkrise in der Lebensmitte, als auch den unausweichlichen Wandel der Arbeitswelt nicht nur gut bewältigen, sondern bewusst und aktiv mitgestalten.“

„Job-Midlife-Crisis“ zeigt, wie sich das (Berufs-)Leben selbst bestimmt neu gestalten lässt. Mit einem Wertekompass, biografischer Reflexion und praxisnahen Übungen gewinnt der Lesende Klarheit, Orientierung und Sinn für seinen ganz individuellen Weg.

Franziska Ambacher hat einen motivierenden Leitfaden geschaffen, der Menschen in der Lebensmitte hilft, ihren Karriereweg zu navigieren und fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit den individuellen Grundwerten übereinstimmen.

So gelingt es, aus einer Krise gestärkt hervorzugehen und zu erleben, wie Beruf und Arbeit zu einer Quelle persönlicher Zufriedenheit werden. Denn jeder kann die Kraft der eigenen Werte als Leitprinzip für den Karriereweg nutzen.

Ein Buch für alle, die mehr wollen als nur einer Routinearbeit nachzugehen, die mehr vom Leben und vom Beruf erwarten.

Mehr über den Leitfaden zu mehr Erfüllung im Beruf finden Sie hier im Verlags-Link von Gabler/Springer aus dem Dez. 2024:

Job-Midlife-Crisis – Neuorientierung in der Lebensmitte: Durch Biografiearbeit und einen Wertekompass zu mehr Erfüllung im Beruf | SpringerLink

Werde, was in Dir steckt.

changeify

Franziska Ambacher

Biografieberaterin

Werte- und Business-Coach

Change-Consultant und Mediatorin

Kunigundenstraße 13

80802 München

+49.(0)163.56.23.575

info@changeify.de

www.changeify.de

Franziska Ambacher ist Biografieberaterin, Werte- und Business-Coach, Change-Management-Consultant und Mediatorin nach den Zertifizierungsstandards und Qualitätsrichtlinien des DBVC, ICV, QRC und DBM. Sie zeigt Existenzgründern, Fach- und Führungskräften, wie sie sich im größten Umbruch der Arbeitswelt neu entdecken. Franziska Ambachers Slogan „Werde, was in Dir steckt.“ kommt nicht von ungefähr. Sie selbst bleibt diesem Appell stets treu.

Aufgrund eines folgenschweren Arbeitsunfalls in der Ausbildung zur Schreinerin muss sie ihren ursprünglichen Plan, Gemälderestauratorin zu werden, an den Nagel hängen. Trotz zertrümmerter Hand gibt die wagemutige Abenteurerin nicht auf, glaubt an ihr Talent und erfindet sich in ihrem Berufsleben neu. Als willensstarke Überlebenskünstlerin und ambitionierte Quereinsteigerin gelingt Franziska Ambacher eine beispiellose Karriere von der Anlernkraft bis ins Top-Management diverser Unternehmen.

Auch als sie plötzlich in der Midlife-Crisis steckt und bei ihrem Arbeitgeber, einem DAX-notierten Premium Global Player der Fashionindustrie, zur sogenannten Insolvenzmasse gehört, fängt sie mit 40 Jahren wieder bei null an. Sie leitet mit dem Kennenlernen der Biografiearbeit eine kraftvolle Transformation ein.

In einer Münchner Unternehmensberatung orientiert sich Franziska Ambacher neu. Sie konzentriert sich als Coach und Beraterin auf ihre Kernkompetenz: Werteentwicklung von Führungskräften. Sie unterstützt das Who is Who der deutschen Wirtschaft und begleitet dynamische Change-Prozesse in der Medien- und Kreativbranche sowie in den Bereichen Automotive, Luft- und Raumfahrttechnik, Informationstechnologie und Maschinenbau.

Im Sommer 2015 gründet Franziska Ambacher ihr eigenes Coaching- und Beratungsunternehmen „changeify“. Ihre Klienten profitieren sowohl von ihrem Erfahrungsschatz und ihrer herzlichen, vertrauensvollen Art als auch von ihrem vielfältigen Praxis-Know-how aus über 35 Jahren durchlebten Veränderungsprozessen.

Ihre Begeisterung für Kunst und Kultur spiegelt sich darin wider, dass Franziska Ambacher von ihrem 4. bis zu ihrem 20. Lebensjahr Theater spielt und jahrzehntelang ein Malatelier in München unterhält. Mit den daraus entwickelten Kompetenzen bewegt sie sich auf gediegenem Parkett genauso leichtfüßig wie in agilen Startup-Unternehmenskulturen. Franziska Ambacher beflügelt und inspiriert veränderungsbereite Menschen und Unternehmen in bewegten Zeiten.

