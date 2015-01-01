Buch selbst veröffentlichen – praxisnaher Ratgeber für Selfpublisher

Praxisnaher Ratgeber für Selfpublisher: Renate Blaes zeigt in 74 klar strukturierten Kapiteln, wie die eigene Buchveröffentlichung einfach und erfolgreich gelingt.

„Buch selbst veröffentlichen – Selfpublishing leicht gemacht“ ist ein praxisnaher Ratgeber für Autoren, die ihr eigenes Buch erfolgreich auf den Markt bringen möchten. Die Autorin Renate Blaes bündelt darin ihre Erfahrung und ihr Wissen aus der Buch- und Verlagsarbeit in einem klar strukturierten, leicht verständlichen Leitfaden.

Der Ratgeber richtet sich gezielt an Autoren, die den Weg zur eigenen Buchveröffentlichung gehen wollen. In 74 alphabetisch geordneten Kapiteln vermittelt das Buch Schritt für Schritt praxisnahe Anleitungen, hilfreiche Informationen und wertvolle Tipps rund um die erfolgreiche Veröffentlichung eines Buches.

Im Mittelpunkt steht dabei die verständliche und direkte Vermittlung von Wissen: Von der ersten Idee über die konkrete Umsetzung bis hin zur Veröffentlichung erhalten Autorinnen und Autoren einen strukturierten Überblick über alle wichtigen Stationen des Selfpublishings. Ein besonderer Mehrwert liegt in der klaren Gliederung sowie der sofort umsetzbaren Praxisorientierung.

„Viele angehende Autorinnen und Autoren scheitern nicht an der Idee, sondern an der Umsetzung. Genau hier setzt dieses Buch an“, so die Autorin Renate Blaes.

Veröffentlicht wird der Ratgeber bei Edition Blaes.

Format: 14 x 19 cm

Umfang: 272 Seiten

Preis Print: 19,90 EUR

Preis E-Book: 8,99 EUR

Über die Autorin

Renate Blaes lebt am Ammersee und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Schreiben, Publizieren und der praktischen Umsetzung von Buchprojekten. Ihr Schwerpunkt liegt auf verständlichen, praxisnahen Anleitungen für Autorinnen und Autoren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Edition Blaes

Frau Renate Blaes

Am Steig 11

86938 Schondorf a.Ammersee

Deutschland

fon ..: 081921687

web ..: https://www.editionblaes.de

email : rb@editionblaes.de

Edition Blaes ist ein moderner Dienstleistungsverlag für die professionelle Umsetzung von Buchprojekten. Vom fertigen Manuskript bis zum fertigen Buch.

Edition Blaes richtet sich an Self-Publisher, Sachbuchautoren, Fachautoren sowie Unternehmen, die ihre Inhalte professionell publizieren möchten. Der Verlag bietet dabei flexible, projektbezogene Lösungen und begleitet den gesamten Publikationsprozess.

Im Mittelpunkt der Arbeit steht eine enge Zusammenarbeit mit den Autoren. Jedes Projekt wird individuell betreut und mit hoher Sorgfalt umgesetzt. So entstehen hochwertige Bücher, die inhaltlich und gestalterisch überzeugen.



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