Bucher + Suter Private Cloud: sichere Voice-Automation für Servicecenter regulierter Unternehmen

Bucher + Suter bringt Servicecenter regulierter Unternehmen über die Private Cloud und andere Modelle regelkonform in die neue KI-Kundenservice-Welt

Regulierte Unternehmen müssen in ihrem Kundenservice und dem Servicecenter zig Vorschriften einhalten, höchste Sicherheit und Datenschutz gewährleisten. Und sie möchten dennoch die neuesten technologischen Möglichkeiten in den Bereichen Voice-Automation/ KI, Cloud und Kollaboration nutzen. Die erfahrenen Contact-Center-Experten von Bucher + Suter unterstützten die Servicecenter Hunderter großer Krankenkassen, Versicherungen, Banken und anderer Unternehmen dabei, herausragenden Kundenservice zu realisieren und die Mitarbeitenden im Servicecenter mit modernsten Technologien zu entlasten. Private Cloud, Public Cloud, On-Premise oder hybrid – alles ist möglich.

Interessenten erfahren unter https://cloud.bucher-suter.com/eu/reguliert mehr dazu, gepaart mit humorvollen Video-Kommentaren des Krankenkassen-Experten Klaus Thaler.

Das Bucher + Suter-Team unterstützt Kunden in Deutschland, Schweiz und den USA mit zuverlässigen Lösungen, die einen reibungslosen Kundenservice mit Millionen von Kunden am Telefon und in anderen Kanälen sicherstellen – und dabei die höchsten Sicherheits- und Datenschutzanforderungen erfüllen. Mit der Private Cloud von Bucher + Suter erhalten regulierte Unternehmen die Vorteile der Cloud (wie Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und Redundanz) gepaart mit robusten Garantien für die Sicherheit, Datenkontrolle und Einhaltung von Vorschriften.

Und Anwender von Salesforce profitieren mit Hyperforce zudem von sicherer Datenhaltung in der Schweiz bzw. in Deutschland oder anderen Ländern.

Bucher + Suter gehört zu den führenden Partnern von Cisco, Salesforce und Cognigy und stellt als Partner von Servicecentern seit 25 Jahren einen reibungslosen Kundenservice sicher.

_“Wir realisieren bei zahlreichen mittleren und großen regulierten Unternehmen besseren Kundenservice mit weniger Aufwand, sei es in der Cloud, der Private Cloud, On-Premise oder in einer individuellen Hybrid-Lösung. Als enger Partner von Marktführern wie Cisco, Salesforce und Cognigy bieten wir zudem jahrelange Expertise für die führenden Lösungen im Bereich Contact Center-Infrastruktur, CRM/Kundendaten und Conversational AI / Voicebots“_, erklärt Jürgen Schick, CSO von Bucher + Suter.

