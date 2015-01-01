Bucher + Suter unterstützt Salesforce-Kunden bei Agentforce-Contact-Center-Projekten

Als langjähriger Contact Center-Spezialist und Salesforce-Partner unterstützt Bucher + Suter Salesforce-Kunden dabei, das volle Potenzial von Agentforce Contact Center auszuschöpfen.

Mit dem neuen Agentforce Contact Center (CCaaS) erweitert Salesforce seine Plattform um eine native Contact-Center-Lösung. Sie vereint Voice, digitale Kanäle, CRM, Daten, Workflows und KI auf einer Plattform. Als langjähriger Contact Center-Spezialist und Salesforce-Partner unterstützt Bucher + Suter Salesforce-Kunden dabei, das volle Potenzial von Agentforce Contact Center auszuschöpfen: von der Planung und Implementierung über die Konsolidierung von Drittsystemen und den mitverantwortlichen Betrieb bis zur Umsetzung KI-gestützter Omnichannel-Serviceprozesse, die die Customer Experience steigern.

Dabei bieten die 120+ Expert:innen von Bucher + Suter sämtliche Services:

1. Beratung und Strategie

Bucher + Suter berät Salesforce-Kunden bei allen Fragen rund um die Einführung von Agentforce Contact Center (Systemkonsolidierung, Datenhoheit, KI-Strategien, …) und sie liefern Strategien, die die Service-Exzellenz lokal und global steigern.

2. Planung und Migration

Mit einem strukturierten Starter-Paket entwickelt Bucher + Suter individuelle Migrationspläne, Proof-of-Value-Konzepte sowie Zeit- und Budgetplanungen. Anschließend übernimmt das Team die vollständige Migration bestehender Contact-Center-Lösungen für Salesforce-Kunden inklusive Daten, Routing, Workflows und Reporting ohne Betriebsunterbrechung.

3. Individuelle Erweiterungen und Anpassungen

Über den Standardumfang von Agentforce Contact Center hinaus entwickelt Bucher + Suter maßgeschneiderte Erweiterungen, zertifizierte Salesforce-Add-ons und bietet Top-Quality Business Telefonie-Lösungen.

4. Planung, Umsetzung und Skalierung KI-gestützter Use Cases

Die Experten verfügen über weitreichende Erfahrung mit KI-Voice-Automation, smartem Omnichannel-Routing und bieten Projektmanagement-Skills auch für komplexe internationale Projekte. Sie unterstützen Kunden dabei, ihre Omnichannel-Kommunikation in allen Bereichen zu verbessern und automatisierte Serviceprozesse einzuführen und zu skalieren.

5. Managed Services und globaler 24/7 Support

Auch langfristig bleibt Bucher + Suter ein verlässlicher Partner. Mit globalem 24/7 Support und Managed Services stellt das Unternehmen den stabilen Betrieb sicher und übernimmt Mitverantwortung für Qualität, Sicherheit und Performance während der gesamten Laufzeit.

_“Wir erleben ein enormes Interesse an dem nativen Contact Center von Salesforce, das Systemkonsolidierung und eine neuartige, verbesserte Service-Exzellenz ermöglicht. Wir sind bereits mit vielen Salesforce Kunden in Gesprächen. Sie und auch ihre federführenden Partner holen uns als Spezialisten für Omnichannel Contact Center und Business-Telefonie an Bord“, _erklärt Bruno Grünig, Sales Lead EMEA bei Bucher + Suter.

Weitere Informationen hier:

https://www.bucher-suter.com/de/salesforce-agentforce-contact-center/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bucher & Suter AG

Herr Bruno Grünig

Stubenwald-Allee 19

64625 Bensheim

Deutschland

fon ..: +49 6251 8622 500

web ..: https://www.bucher-suter.com/de

email : Bruno.Gruenig@bucher-suter.com

Über Bucher + Suter

Wir sind Bucher + Suter, Ihr erfahrener Contact-Center-Partner auf Augenhöhe mit Standorten in der Schweiz und Deutschland. Seit über 25 Jahren sichern wir den Serviceerfolg und steigern die Kundenzufriedenheit für unsere Kunden. Wir beraten, supporten und verbinden bewährte Contact-Center-Technologie, marktführende KI-Innovationen und CRM-/Backendsysteme zu passgenauen, teilautomatisierten Omnichannel-Gesamtlösungen. Unsere 120+ Contact-Center-Spezialisten vereinen Erfahrung aus Hunderten Projekten. Wir bieten tiefe Expertise für Cisco und Salesforce, für KI und Voice-Automation und für die besonderen Anforderungen regulierter Unternehmen (Private Cloud/Public Cloud). Zu unseren Kunden zählen viele große Unternehmen, Versicherungen, Krankenkassen und Versorger. mehr zu uns: https://www.bucher-suter.com/de



Pressekontakt:

Bond Business-Kommunikation

Herr Marcus Bond

Müritzstr. 16

10318 Berlin

fon ..: 01776252663

email : kontakt@bond-pr.de

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