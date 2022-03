Buchtipp: Abenteuer Unternehmer. Krise ist, was du draus machst!

Was, wenn Krise nicht den Ausnahme-, sondern Normalzustand darstellt?

Krisen zu hinterfragen und neu zu bewerten: Das ist das Thema des Buchs „Abenteuer Unternehmer. Krise ist, was du draus machst!“ Vier Autorinnen und Autoren aus den Bereichen Bildung und Wirtschaft richten sich mit diesem Werk insbesondere an Unternehmer, Freelancer, Selbständige und Führungskräfte. Neben Dr. Yasemin Yazan, Expertin für nachhaltiges Lernen, zeigen Co-Autor Jan-Marc Pickhan und die Co-Autorinnen Mona Tenjo und Jennifer Pickhan, wie man Krisen verstehen, sie als Chance erkennen und annehmen kann.

Das Buch soll Lesern helfen, ihr Verständnis von Krise zu hinterfragen. Aufgabe der Krisenbewältigung müsse es sein, neue Perspektiven zur Deutung von Krisen zu entwickeln, so die Autoren. Sie betonen vor allem den Kontext von Krisen: Ereignisse und ihre Effekte seien in Zusammenhängen zu betrachten. Neue Denkweisen und hilfreiche Handlungsschritte sollen die Leser unterstützen beim Sammeln und Analysieren von Informationen sowie bei deren Bewertung. Erst dann geht es daran, Maßnahmen zu planen und umzusetzen.

Im Mittelpunkt dieser Betrachtungen steht das Thema Führung. Sie helfe den Betroffenen, Krisensituationen zu vermeiden oder zu bewältigen. Außerdem sei sie wichtig, um verschiedene Lerneffekte auf neue Zusammenhänge zu übertragen. Dabei rücken sowohl die klassische Führung in hierarchischen Unternehmensstrukturen als auch die laterale Führung im Bereich Projektmanagement in den Blickpunkt.

Praxisbeispiele in den Buchkapiteln der vier Autorinnen und Autoren veranschaulichen den Einfluss von Führung auf Erfolg und Misserfolg beim Erreichen von Unternehmenszielen. Die Experten beleuchten dabei unter anderem die Art der Führung, die Art der Kommunikation, Rollenklarheit, (Prozess-)Planung, Priorisierung und Steuerung sowie Verantwortungsübernahme und das Treffen von Entscheidungen.

Am Ende soll es möglich sein, die Beispiele und das Gelernte auch als Solopreneur oder Unternehmer auf das eigene Unternehmen zu übertragen, zum Beispiel wenn es um Teamaufbau und Teamentwicklung geht. Neben einzelnen Entwicklungsschritten des Unternehmens rücken vor allem Haltung und Denkweise des Unternehmers in den Mittelpunkt der Betrachtung. Besonderen Stellenwert erhalten die Themen Selbstführung, Übernahme von Verantwortung und (Selbst-)Vertrauen.

Bei den Lesern kommt das Konzept zur Krisenbewältigung offensichtlich gut an. Seit der Buchveröffentlichung fanden die verschiedenen Formate Einzug in die Amazon Top 100 Bestsellerlisten in insgesamt 45 Kategorien. Gleich 13 Mal landete das Buch auf Platz eins, unter anderem in den Kategorien Gesellschaft & Individuum, Existenzgründung & Selbstständigkeit, Führung & Personalmanagement, Organisationsmanagement, Unternehmensplanung sowie Lernen.

Käufer des Buchs erhalten ab Kaufdatum ein Jahr lang freien Zugang zum Begleitmaterial, das von den Autorinnen und Autoren speziell für dieses Buch entwickelt wurde. Es enthält weiterführende und vertiefende Informationen, Impulse, Downloads und vieles mehr.

—

Autoren und Themen

Dr. Yasemin Yazan: Die Krise als Strategie – mit Taktik in die Zukunft planen

Dr. phil. Yasemin Yazan ist vielfach ausgezeichnete Expertin für nachhaltiges Lernen, Unternehmerin und Investorin. Seit 15 Jahren begleitet sie Unternehmen auf ihrem Weg der Transformation.

Jan-Marc Pickhan: Der Intrapreneur im Unternehmen – mit dem Binnenunternehmer sicher durch die Krise gehen

Jan-Marc Pickhan ist Consultant, Unternehmer und Investor. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur ist Mitgründer und Senior Managing Partner von LegacyBuilders Global und Experte für strategisches Unternehmenswachstum.

Mona Tenjo: Das Krisenmanagement als täglich Brot – als Krisenmanager Fähigkeiten fürs Leben entwickeln

Mona Tenjo ist Mitgründerin und CEO von Work On Your Business und hilft Unternehmen dabei, ihr Unternehmenswachstum nachhaltig zu skalieren. Sie ist Bestseller- Autorin und Top 100-Unternehmerin.

Jennifer Pickhan: Der Weg ins Unternehmertum – mit Selbstvertrauen zum Erfolg schreiten

Jennifer Pickhan ist Mitgründerin und Senior Managing Partner von LegacyBuilders Global. Die Diplom-Betriebswirtin ist Expertin für internationalen Vermögens- und Geschäftsaufbau

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Yasemin Yazan

Frau Dr. Yasemin Yazan

Niedergärtenstr. 29

60435 Frankfurt

Deutschland

fon ..: +49 69 46308561

web ..: https://www.yaseminyazan.com/

email : info@yaseminyazan.com

Dr. Yasemin Yazan ist Hrsg. und Co-Autorin des Werks.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Dr. Yasemin Yazan

Frau Dr. Yasemin Yazan

Niedergärtenstr. 29

60435 Frankfurt

fon ..: +49 69 46308561

web ..: https://www.yaseminyazan.com/

email : info@yaseminyazan.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Sie haben keine Ersatzschlüssel für Wohnung, Auto & Co.?