Vorsorgen ist die Devise

In der aktuellen Lage gewinnt das Wort Vorsorge eine neue Bedeutung.

Die gestiegenen Rohstoffkosten machen Vieles teurer, dazu gehören Benzin, Strom, Dienstleistungen und auch Lebensmittel. Diese Teuerungswelle trifft alle Bürger, da die Energie- und Beschaffungskosten hoch sind und sich in vielen Bereichen auswirken. So gehören Russland und die Ukraine zu den wichtigsten Weizenproduzenten. Laut dem Statistischen Bundesamt stiegen die Lebensmittelpreise im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 Prozent. Gerade haben Forscher den Zugewinn einer gesunden Ernährung exakt berechnen können. Für einen 20-Jährigen bringe eine optimale Ernährung im Schnitt einen Lebenszeitgewinn von 13 Jahren. Ein Unternehmen, das sich um Lebensmittel und deren Haltbarkeit kümmert, ist EnWave. Eines der gesunden Lebensmittel von EnWave ist Moon Cheese®, ein zu 100 Prozent echter Käsesnack.

Wer sich in diesen unsicheren Zeiten um seine finanzielle Vorsorge bemüht, könnte ein Investment in EnWave – https://www.youtube.com/watch?v=GzISVmDm7yA – überlegen. Die Gesellschaft ist führend in der Vakuum-Mikrowellentrocknung bezüglich Innovation und Anwendung. Neben Lebensmitteln trocknet EnWave auch Pharma- und Cannabisprodukte. Mehr als 45 Partnerschaften hat EnWave bereits geschlossen. Um sich nicht zu viele wirtschaftliche Sorgen aufgrund der steigenden Preise und dem gedämpften Wirtschaftswachstum machen zu müssen, sollten Anleger jetzt einen kühlen Kopf bewahren.

Wer so weit wie möglich auf Nummer Sicher gehen möchte, sollte sich ein Investment in das bewährte Gold überlegen. Denn über viele Jahre hat das Gold seinen Wert behalten im Vergleich zum Papiergeld. Da sind Währungen gekommen und gegangen, aber Gold hat auf längere Sicht seine Anleger nicht enttäuscht. Da kämen die Werte von gut aufgestellten Goldunternehmen in Betracht und um gleich noch eine Diversifizierung zu bekommen, auch die Werte von Royalty-Gesellschaften.

Dazu zählt Empress Royalty – https://www.youtube.com/watch?v=dEHJIqbEZs0 -, ein Lizenz- und Streamingunternehmen, das über ein Portfolio von 17 Gold- und Silberinvestitionen von der Entwicklungs- bis zur Produktionsphase verfügt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von EnWave (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/enwave-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research UG (haftungsbeschränkt)

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

