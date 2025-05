Buchtipp: Der Parkgänger -Das Sachbuch, das Mut zur Zukunft macht!

Jetzt im Buchhandel: Das neue Buch „der Parkgänger – Gedanken über die Welt und Lösungen für unsere Zukunft“ des renommierten Finanz- und Wirtschaftsjournalisten Friedrich Andreas Wanschka

Dem Autor ist ein ebenso tiefgründiges wie ermutigendes Werk gelungen, das die Leser auf eine außergewöhnliche Reise zwischen Selbstreflexion, gesellschaftlicher Analyse und visionären Lösungsansätzen mitnimmt.

Ausgangspunkt für Wanschkas Überlegungen ist der Fürstliche Greizer Park – ein Ort der Ruhe und Inspiration, der dem Autor während einer schweren Erkrankung zum Rückzugsort und Quell neuer Ideen wurde. In langen Spaziergängen reflektiert er über die drängendsten Herausforderungen unserer Zeit: Hungersnot, Trinkwasserknappheit, Umweltverschmutzung, Klimawandel, aber auch die Chancen durch Energiewende, innovative Mobilitätskonzepte und nachhaltige Bauweisen.

Wanschka gelingt es, seine jahrzehntelange Erfahrung als Journalist mit einer neuen, persönlichen Perspektive zu verbinden. Seine Beobachtungen und Analysen sind nicht nur fundiert, sondern auch verständlich und lebendig geschrieben – ein Sachbuch, das sich angenehm und leicht liest, ohne an Tiefe zu verlieren.

„Der Parkgänger“ hebt sich deutlich von anderen Werken ab: Es ist nicht nur eine Bestandsaufnahme der Probleme, sondern präsentiert eine Fülle an konkreten, bereits existierenden Lösungen und innovativen Technologien, die Hoffnung machen und Mut zur Veränderung geben. Das Buch ist eng mit dem Projekt OnlyOneFuture.de verbunden und greift unausgesprochen alle 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen auf – und geht dabei noch einen Schritt weiter.

Die Resonanz auf das Buch ist überwältigend positiv: Leserinnen und Leser loben insbesondere die inspirierende Verbindung von Naturerlebnis und gesellschaftlicher Verantwortung, die klare Struktur und die Fülle an recherchierten Beispielen aus der Praxis. „Ein Buch, das inspiriert und zum Nachdenken anregt. Endlich ein Buch, das nicht nur Probleme aufzeigt, sondern echte Lösungen präsentiert!“, heißt es in einer der zahlreichen begeisterten Rezensionen. Die Bewertungen auf Amazon und in den sozialen Medien sprechen für sich: Fünf Sterne und Kommentare wie „Ein wirklich tolles Buch!“, „Mutmacher zur richtigen Zeit!“ und „Ein Werk das auf den Tisch jedes Politikers gehört“ unterstreichen die Relevanz und Aktualität dieses Buches.

Wanschka motiviert dazu, selbst aktiv zu werden und zeigt, dass jeder Einzelne einen Beitrag zur Gestaltung einer besseren Zukunft leisten kann. Seine Botschaft ist klar: Die Lösungen sind da – wir müssen sie nur umsetzen. Die Vision für das Jahr 2060, die das Buch abschließt, macht eindrücklich deutlich, was möglich wäre, wenn wir gemeinsam handeln.

„Der Parkgänger – Gedanken über die Welt und Lösungen für unsere Zukunft“ ist ab sofort im Buchhandel und online erhältlich. Weiter Informationen, Leseproben und Bestellmöglichkeiten finden Sie unter www.der-parkgaenger.de

